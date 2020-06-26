新冠肺炎｜10名滯港旅客呈陰性　機管局斥阿聯酋航空做法不能接受

11名旅客乘搭阿聯酋航空航班EK 380上周六（20日）晚從杜拜到港，欲轉往內地，惟由於未有目的地的登機證而無法轉機。除了一人其後乘搭航機返回杜拜外，其餘10人拒絕回去，滯留香港國際機場。由於該班機有26名巴基斯坦轉機乘客返港後確診新冠肺炎，事件本周三（24日）曝光後，衞生防護中心周四凌晨終特別將他們送到檢疫中心，但並不視作入境香港，至此他們已在機場滯留五日。 機管局今日（26日）表示，據了解該10名旅客對新型冠狀病毒測試全部呈陰性反應。機管局又稱，阿聯酋航空未有遵守不能在港轉機回內地的規定，情況不能接受，民航處就此要求阿聯酋航空交代事件；對方回應表示，會採取措施避免同類事件再次發生。

有阿聯酋航班旅客滯留於機場內，未知去向。（讀者提供）

10在鯉魚門公園度假村檢疫隔離

香港國際機場於本月15日起恢復轉機服務，惟旅客必須已於出發地辦理登記手續，並持有登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤，而旅客亦必須預先確認可於目的地入境。

該11名旅客希望經香港轉機內地，但由於沒有登機證，無法前往內地，阿聯酋航空遂要求各人先回到杜拜，惟有10人一直堅拒，在香港機場滯留5日至上周三才因傳媒報道而曝光。由於同機有26名乘客確診新冠肺炎，衞生防護中心周四凌晨安排專車，將他們送往柴灣鯉魚門公園度假村檢疫中心隔離。其中1人出現病徵，送到醫院治理。機管局今晩表示，據了解10人對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。局方稱該批旅客逗留期間到過的大樓範圍及食肆，已徹底消毒清潔。

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民航處去信阿聯酋航空要求交代事件

機管局重申，早前已清晰告知所有航空公司，旅客登機前往香港機場過境或轉機時，必須預先確認目的地接受在香港轉機的旅客入境，強調航空公司有責任了解各地的入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留香港機場。機管局認為，阿聯酋航空未有遵守相關規定，形容「情況不能接受」，已聯同相關政府部門嚴肅跟進。

機管局又稱，已再次向所有航空公司發信，重申必須遵守相關規定；民航處亦已去信阿聯酋航空，要求交代有關事件，對方之後回覆表示，會採取措施避免同類事件再次發生。