新冠肺炎｜客機拆座位改裝運貨物　機場貨運量疫境中僅跌一成

新冠肺炎疫情影響下，航空業大受影響，客機數量大跌，空運亦受到影響。機管局表示，為減低客機升降量大跌對貨運帶來的影響，除了增加貨機航班運貨，近月亦改裝部分客機，例如拆除機艙座位，以善用客機空間載貨，「既然都無乘客，不如盡量善用整架客機運貨。」機管局稱，近月已有近6,000班全載貨客機，即使5月份客機起降量按年跌逾八成，但整月的貨運量僅按年跌7%。

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受疫情影響，全球航空業受重創，香港國際機場客運量由3月起，連月來按年大跌逾99%；首5個月的客運量為820萬人次，飛機起降量錄得84,180架次，較同期分別跌73.8%及52.6%。

機場的貨物主要經貨機運載，佔總體大約六成；其餘四成則為客機。不過在疫情之下，出行旅客大減，客機起降量亦下跌，3至5月均按年跌逾80%，變相貨運量亦減少。

陳正思表示，「既然都無乘客，不如盡量善用整架客機運貨」。（張浩維攝）

雖然貨運量下降，不過機管局商務執行總監陳正思表示，趨勢相對保持平穩，數字顯示3、4月按年只跌12%及14%，到5月跌幅更收窄至7%。她表示，部分地方如紐西蘭、澳洲、英國等，七成以上的貨物依賴客機運載，確實較受到影響，但為彌補客機減少的問題，除了增加貨機，亦加強善用客機空間運載更多貨物，例如將之放置在座位上。

陳正思又指，經過民航處批准，及與飛機的維修服務商商談後，部分客機經過改裝，座位被拆除，以運載更多貨物。她續稱，一般常見客機可運載20多噸貨物，但移除座位後，隨時可運載30至40噸貨。她表示，過去數月有近6,000班全載貨客機，並稱：「既然都無乘客，不如盡量善用整架客機運貨。」她預計，下半年的貨運量，將與上半年相若。

部分貨物直接放在座位上。

至於貨品類別，陳正思表示，增幅最大的是醫療物資及化學產品，如消毒劑等。DHL中亞區樞紐中心總經理李吉慶亦稱，抗疫物資的送遞量明顯有上升，正如網上所見，其速遞中心出現大排長龍的情況，因為有大批市民希望送遞口罩等物資予親友。