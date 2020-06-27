何猷邦曝光｜何鴻燊四太梁安琪證實身份：猷邦人生注定必須被保護

賭王何鴻燊上月逝世，今日何家在報章刊登訃聞，列出17位子女，包括從未曝光的「何猷邦」，列在三房何猷啟之後、四房何猷亨之前。 四太梁安琪發聲明，承認何猷邦的身份，指由於身體原因，何家從未公布過他的任何信息，按照傳統，何猷邦的姓名會鐫刻在何鴻燊的墓碑上。她說何猷邦在何家並非秘密，會一同去旅行、舉辦生日會，亦指「猷邦的人生，注定了他必須被保護」。 《香港01》記者曾致電四太梁安琪，她有接聽電話，但並無回應後掛線。

何鴻燊四太梁安琪聲明全文

【梁安琪聲明全文】

致所有關心我們的朋友們：

大家好，我是梁安琪。今天，我鄭重地和大家介紹一下何鴻燊先生和我的孩子，不是傳言中的何猷佳，他叫何猷邦。

因為身體的原因，家族從未對外公佈過他的任何信息。由於何先生的不幸離世，按照傳統習俗何猷邦的姓名會鐫刻在他父親的墓碑上。我理解我先生作為公眾人物，他的一切都會被外界關注。但先生和我為猷邦所做出的選擇，也希望得到足夠的尊重與隱私保護。

作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他感受到外面世界的安全和善良。

猷邦在何氏家族及親友間並不是一個秘密，從小到大如其他孩子一樣，深受家人呵護照顧。一直以來我們家都會一起去旅行，舉辦生日會，讓他的生活更快樂。我先生也非常疼愛他，盡量為他做好一切妥善的安排。

猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護。

這是我們第一次也是最後一次就此事向公眾說明，萬望大家理解。感謝。

梁安琪

27-06-2020

▼何鴻燊四房太太及已曝光16子女▼

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「何猷邦」列在猷啟之後、猷亨之前

何鴻燊家人在報章刊登訃聞，中文訃聞列出四位妻子和17名子女，英文訃聞就較為簡單。訃聞揭開一名未曝光兒子叫「何猷邦」，位列在三房之子何猷啟（1991年出生）之後，四房兩名兒子何猷亨（1993年出生）、何猷君（1995年出生）之前。

已歿的妻子和子女，按訃聞傳統格式加上方框，而「何猷邦」並未加上，顯示他仍然在世。

多年一直流傳四房有多另一名叫「何猷佳」的兒子，四房長女何超盈回應傳媒有關「何猷佳」的傳言時曾澄清，並沒有此人，網上流傳其照片其實為三房何猷啟年幼的相片。

四太梁安琪今日（27日）傍晚發聲明，證實何猷邦的身份，指他因為身體原因重未公開，但在何家從來都不是秘密，有一同去旅行、一同慶祝生日。又說他注定必須被保護。