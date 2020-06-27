港版國安法｜公共醫療醫生協會馬仲儀：難接受醫護宣誓效忠特區

公共醫療醫生協會及政府醫生協會今日（27日）舉行周年大會，馬仲儀和李慧茵分別連任會長及主席。公共醫療醫生協會會長馬仲儀回應有關「港版國安法」的提問，表示不能夠接受要求醫護人員宣誓表明效忠特區及擁護《基本法》，「如果一樣嘢係人人都認同嘅，我哋需唔需要用宣誓形式代表效忠呢？」

人大上月通過「港版國安法」立法決定，日前公布的草案列明，公職人員任職時，需宣誓表明效忠特區及擁護《基本法》。馬仲儀今天表示，醫護人員最初取牌照時，需要到醫務委員會宣誓，她認為對醫護最重要的是專業知識、道德和病人，不能夠接受醫護人員要再作宣誓，除非能證明宣誓比病人更重要。她又質疑宣誓的作用，「如果一樣嘢係美好嘅，係人人都認同嘅，我哋需唔需要用宣誓形式代表效忠呢？」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（資料圖片 / 羅君豪攝）

部份醫療服務難追回進度

馬仲儀透露，醫管局逐漸恢復正常服務，但部份醫療服務很難追回進度，譬如停滯近半年的內窺鏡服務。她又稱，當下半年流感高峰期出現，落後的情況會更明顯，希望醫管局提供更實際的方向。

她又指，協會與逾百名曾因罷工收到醫管局信件的醫護接觸，了解到局方暫未有進一步行動，協會正尋求法律意見，強調相關醫護舉行的是合法罷工，看不到被追究的原因。