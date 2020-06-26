國安法｜袁彌昌批父赴美遊說　釀家庭悲劇：未必再喺香港見到佢

一個袁家，幾種顏色。前新民黨政策總裁袁彌昌近日加入田北俊發起的「希望聯盟」，標榜中間路線，計劃出戰9月立法會選舉，其妻容海恩則為屬建制派立法會議員，近日成為網上KOL的父親袁弓夷，則赴美遊說共和黨議員支持香港抗爭，一家人的政治立場分歧極大。 袁彌昌今日（26日）接受電台訪問時直指父親「走錯方向」，「已經返唔到轉頭」，亦有心理準備父親會觸犯國安法，「係我哋屋企嘅悲劇，預見未必可以再喺香港見到佢」。 藝人杜汶澤於Facebook回應，揶揄袁彌昌之前在「希望聯盟」的宣傳單張上，已不敢放妻子的照片，「今日連老豆都咁樣講，中間派人士真係可怕」。袁彌昌即反駁指，杜汶澤在內地被封殺，妻子田蕊妮卻在TVB發展得如日中天，若當時以此被人攻擊，相信對方應該同樣難受，強調一個家庭能有不同的立場。

袁彌昌標榜中間路線，父親袁弓夷（右）及妹妹袁彌明（左）則為抗爭者發聲，一家的政治立場分歧極大。

袁彌昌今早接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》時，形容自己的家庭是香港政治光譜的縮影，父親作為商人見到商機，認為美國戰略有效，「只要有正面嘅feedback就會去做」；而自己則會對政局有全盤考慮。

對於「港版國安法」立法後，父親的行動可能觸犯法例，袁彌昌就指父親發表「消滅共產黨」等言論，可能會令家庭不再容易團圓，形容是家中的悲劇，但作為兒子會尊重他的志願。

藝人杜汶澤於Facebook回應，稱「中間派人士真係可怕」。

杜汶澤其後在Facebook發文，諷刺袁彌昌「比起佢對女人嘅品味，呢個可怕程度其實好mild（溫和）啫」。袁彌昌隨即撰文駁斥，指杜汶澤被內地封殺的同時，妻子田蕊妮仍留在TVB，若當時別人批評他對選擇妻子的品味可怕，相信對方及其家人都會難受。

袁彌昌表示，香港要破局就要接納不同意見，不應流於評論擇偶標準及外貌等「花生議題」，亦不是因立場不同而作人身攻擊。

袁弓夷本月中到美國華盛頓，會見眾議院共和黨議員Scott Perry及共和黨眾議員Ted Yoho，他日前接受媒體訪問時透露正和美國立法機構溝通，通過立法和司法途徑制裁內地。