港版國安法｜譚耀宗：討論反對意見已無意思　有建議倡設追溯期

全國人大常委會將於明日（28日）起一連三日在北京開會，預料將會審議「港版國安法」，並有機會趕及在七一前表決通過。全國人大常委譚耀宗今日（27日）啟程赴京，他在出發前表示，將向人大秘書處反映收集到的意見，當中包括認為「港版國安法」應設追溯期、應加重罰則等，亦明白有團體關注立法後的採訪自由。 對於近日有民調顯示約一半港人反對「港版國安法」立法，譚耀宗認為，「去討論反對意見已無乜意思」，因全國人大在5月27日已表明要立法，現時應是討論「如何立好呢個法」。

譚耀宗透露，今次將有約10名港區人大代表列席會議，但強調現時議程上仍未有「港版國安法」一項，現階段未能確認能否於30日表決通過。（資料圖片/余俊亮攝）

譚耀宗強調，收到不少市民的意見支持立法，舉例指網上有180萬個簽名、100萬個街頭簽名支持，而早前反對美國干預的網上簽名亦有100萬人支持，他坦言，無辦法遷就反對意見，「（基本法）23條都反對左廿幾年」，反問「唔通要犧牲國家安全」？

今次將有約10名港區人大代表列席會議，譚耀宗說，人大代表可列席會議，過去亦有相關做法，他們可以在會上發言，但並無表決權。

對於美國參議院通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），質疑中方違反《中英聯合聲明》和《基本法》，譚耀宗反駁，看不到「港版國安法」立法有違反聯合聲明，又認為聲明較《基本法》落後，強調所做的事是符合基本法。