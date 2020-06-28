港版國安法〡陳茂波：美國挑起「所謂的制裁」　政府已作應變預案

全國人大常委會會議今日起一連三天召開，據悉將會討論港區國安法。財政司司長陳茂波今日（28日）發表網誌，指美國借港區國安立法挑起「所謂的制裁」，但特區政府已對此作了全面的評估，也做了應變預案。政府在處理此問題上責無旁貸，亦義無反顧，認為定能「無懼風雨、堅定前行」。 他又指，全國人大常委會在立法過程中，吸納了「多方意見」，銀行及財富管理等金融界別普遍認同國安法。

陳茂波說，銀行及財富管理等金融界別普遍指出，銀行和他們的客戶認同港區國安立法的需要。（資料圖片／高仲明攝）

陳茂波指，全國人大常委會在立法過程中，吸納了「多方意見」，在維護國家安全及保障個人權利與自由之間作出了適當平衡，安排上顧及了香港的高度自治和兩地法律上的差異，貫徹了「一國兩制」原則。

他又指，相信在港區國安法實施後，香港很快會恢復社會和政治穩定，迎來更廣更大的發展機遇。

稱金融界普遍認同國安法

陳茂波又表示，銀行及財富管理等金融界別普遍指出，銀行和他們的客戶認同港區國安立法的需要，認為有助香港社會恢復秩序和治安，穩定的社會環境則有利於營商、投資和生活，而業界亦表示至今沒出現顯著的資金外流。

他又指，從市場數據來看，港匯持續靠近7.75兌一美元的強方區間，本港銀行同業拆息亦持續偏低等，顯示本港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。

陳茂波說，相信在港區國安法實施後，香港很快會恢復社會和政治穩定，迎來更廣更大的發展機遇。（財政司司長網站）

指新形勢下不再單靠美國

陳茂波表示，現時環球政經格局展已現「新形勢」，由美國獨大的單元格局轉向多元的發展，全球經濟重心西向東移。他認為，內地和發展中的亞洲，能為香港提供歐美以外的龐大的市場。

中美貿易戰 影響內地製造業「不易成功」

他續指，對於有人憂慮，中美貿易戰或會影響外商對內地的投資，使內地的製造業大舉外移，他認為，縱使未來數年全球供應鏈的佈局會出現調整，但內地仍然擔當舉足輕重的角色，又指內地在不少範疇中都具備優勢，包括工業體系完整、基礎設施配套齊全、工人素質較高等，若因政治原因改變，不但成本高昂，也「不容易成功」。