【港版國安法】國際特赦組織憂慮香港會成為警察社會

國際特赦組織發表文章6月28日發表文章，對中國在港制定國安法感擔憂。文章稱除非有採取保障人權的措施作為基礎，否則港人將面臨被任意拘留及不公平審訊的風險。

圖為國際特赦組織6月28日發表有關港區國安法的文章。（國際特赦組織官網截圖）

國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）指出，香港正處於不確定與動蕩未來的懸崖邊緣，港區國安法將可能令香港成為警察社會。

文章指出，中國發布有關《國家安全法》的細節存在漏洞，實質可讓內地當局行使裁判權接管香港任何國安案件。行政長官可委任指定法官審理相關案件，同時可能妨礙司法機構的獨立性。組織同時關注涉及國家安全而被扣留的人，會否受被關押在特別拘留設施，或被無限期拘留，甚至送返內地。

文章亦指出國安法中提及所謂的分裂、恐怖主義及與外國或海外勢力勾結危害國家安全的罪行，範圍廣泛並含糊不清。並指出國際特赦組織過去的紀錄顯示，中國有計劃地濫用該法律，判罰捍衛人權的律師、學者和新聞工作者等。

組織認為，雖然香港政府指出國安法只影響一小撮人，但若無法律保障及執行法律的規定，相關法律實際可針對所有人。

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