港版國安法｜周浩鼎：立法有其必要　批大律師公會政治立場先行

民建聯立法會議員周浩鼎於港台節目《給香港的信》中表示，過去一年的暴力事件對香港造成重大破壞，認為訂立港區國安法有必要。他又批評大律師公會近日指，特首有權指定審議國安法法官會損害司法獨立的言論，認為這是政治立場先行。

周浩鼎指，回歸23年來港府都無法就《基本法》第23條立法，中央有權和責任直接為香港立法，確保暴力事件不再出現，以及有和平與穩定的投資環境。他稱，民主派指國安法損害一國兩制的說法不正確，認為法例只針對極少數極端行為如恐怖主義、分裂國家、勾結外國勢力等，批評民主派散播恐慌。

周浩鼎又指，大律師公會指特首委任審理國安法的法官是損害一國兩制、司法獨立的說法不當，指《基本法》已列明司法人員由特首委任。他批評大律師公會的聲明具政治目的，認為公會應該表達專業的意見，而不是「偏頗」的政治立場。

過去一年示威浪潮中，不少被捕者都是學生。周浩鼎指年輕人被「煽動」進行犯罪活動，又不點名「鞭屍」公民黨立法會議員楊岳橋指「案底令人生更精彩」的言論，斥民主派誤導公眾。他又稱，教育界有人向學生灌輸觀念，鼓勵其犯法，以及在文憑試歷史科試卷擬設關於二戰日本侵華的題目，要求政府當局採取適當行動，懲治相關教育工作者。