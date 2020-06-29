教育事務委員會特別會議今早流會　葉建源促建制派停止施壓和攻擊

原定今早（29日）召開的教育事務委員會特別會議，由於只有10名議員出席，不足12人的法定人數，最終流會。特別會議原本討論「幼稚園、中小學教科書及教材編製」問題，教育界立法會議員葉建源重申根本不應召開是次會議，批評主席葉劉淑儀是「強行召開特別會議」。 葉建源認為，施壓和攻擊對香港的教育發展和社會和諧都是有損無益，他希望建制派議員停止該做法。

（葉建源Facebook）

葉建源表示，在6月5日舉辦的教育事務委員會會議上，民建聯立法會議員張國鈞要求召開特別會議，主席葉劉淑儀要求在席議員表決，由於贊成者沒有超過半數，議案未有通過。葉續指，按照《議事規則》J部第46(3)，「任何議案如不獲通過，即當作被否決」，條文十分清晰，惟葉劉淑儀事後竟然在其社交網站發文，不顧《議事規則》的規定，聲稱「這只代表議案沒有通過，並非被否決」，並且強行召開特別會議。

葉建源與其他民主派議員五度致函葉劉淑儀，指出其違反議事規則，「因個人喜惡而試圖推翻（委員會的決定），是有辱議會尊嚴及個人誠信」，要求撤回開會的決定。

葉建源認為，葉劉淑儀與同屬新民黨的議員容海恩熱衷推動召開特別會議，以及成立新的小組委員會，目的是「找出個別教材的紕漏，對教育界施加更大壓力，以合理化其加強監督教科書和教材的要求。」葉指涉及監督的範圍不僅是教科書，而且遍及教師編製的筆記講義、工作紙、測驗考試等，他認為：「這種施壓和攻擊對香港的教育發展和社會和諧都是有損無益的，我們希望建制派議員停止這個做法。」