立法會教材小組二次會議未選出主席　主持梁耀忠被警告盡快處理

研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今日下午舉行第二次會議，繼續討論正副主席選舉的問題。泛民支持主席候選人須表達政綱及接受質詢，建制派則批評作為主持的街工議員梁耀忠刻意拖延會議，致半小時的會議仍未能選出主席。民建聯議員梁志祥在會上「警告」梁耀忠盡快處理，否則將「寫信畀教育事務委員會主席DQ你。」 梁耀忠則強調按慣例主持會議，「任何人都可以發言，因為有《特權法》，但你警告我呢，我就唔會服嘅。」

研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今日下午舉行第二次會議，仍討論主席選舉問題。（資料圖片／余俊亮攝）

立法會教育事務委員會早前通過新民黨容海恩的動議，成立「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」上次會議於四月底舉行，今日下午2時舉行第二次會議，約2時半結束，惟仍未能選出正副主席。

會議由街工梁耀忠主持，主要集中討論候選人是否需要發表政綱及接受質詢，在席有15名議員表示會舉手發言，每人限最多發言5分鐘。

研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會於上月底舉行首次會議，由街工議員梁耀忠主持的會議於完結前，仍未能選出委員會的正副主席。（資料圖片／余俊亮攝）

民主派批教科書教材突成「敏感事項」 憂小組干預教育界

多個民主派議員均贊成相關安排。教育界立法會議員葉建源認為，參主席選人應清楚解釋日後如何公正持平主持會議，以及釐清委員會未來的工作事項，包括是否涉及加強政府控制教科書編制，否則會令人擔心小組是衝擊教育制度。

資訊科技界莫乃光則批評，中小學及幼稚園教材突然成為香港「敏感嘅項目」，質疑局方經常以「恆之有效」為政策辯護，如今卻「將恆之有效，變成要干預」，批評猶如「引清兵入關咁，叫人入嚟搞我。」

人民力量陳志全則質疑，今屆立法會任期僅尚餘半個月，小組如何既不成為「教科書及教材批鬥大會」，而達到小組的工作目標及效果。他又要求法律顧問釐清，若日後會上討論的教材涉嫌偽造，會議的討論內容會否受《特權法》保護。

新民黨容海恩指，立法會非「法庭」，毋須處理教材真偽，若然要處理，可舉辦公聽會由家長及學生提供教材。（資料圖片／余俊亮攝）

容海恩：立法會非法庭 毋須處理教材真偽

不過，多個建制派均批評，泛民及梁耀忠刻意拖延會議進度。新民黨容海恩指，立法會非「法庭」，毋須處理教材真偽，若然要處理，可舉辦公聽會，由家長及學生提供教材，「法庭就話要講啲證據係邊度嚟……但大佬呢度係議會，我哋係咪要質疑教材嘅真偽呢？」她又反駁小組非干預教材編制，「咁多家長投訴，唔係干預教材問題，係關心自己小朋友。」

民建聯葛珮帆批評，反對派要「教育都要攬炒」，不容許會議討論學界教材問題。她指，現時通識教材毋須送審，有教師教錯鴉片戰爭歷史，質疑主理教材的人員不尊業及自重，立法會有需要作出跟進。

民建聯梁志祥威脅DQ

民建聯梁志祥在會上質疑梁耀忠有心拖延會議，一度以「警告」字眼要求對方盡快處理主席選舉，否則將「寫信畀教育事務委員會主席DQ（取消資格）你。」

梁耀忠則強調按慣例主持會議，符合程序，亦尊重議員發言權，「任何人都可以發言，因為有《特權法》，但你警告我呢，要脅我呢，我就唔會服嘅，亦都唔會就範……你寫信畀大主席、特首又得，甚至乎習近平都可以。」