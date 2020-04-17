通識課本「自願送審」修訂延七月完成　教師未收樣本教材憂盲選書

踏入4月，新版教科書樣本陸續送到學校供選書之用，而學校亦須於6月中敲定新學年書單。不過，《香港01》獲悉，正接受教育局高中通識教科書「專業諮詢服務」的出版社，未能如期向學校提供新修訂的樣本書，原因是仍須待局方於7月完成覆檢修訂，才可以落實新版內容。有出版社透露，「今日香港」及「現代中國」單元涉及的改動最多。 有通識科老師批評，選書時無樣本書參考做法並理想，擔心最終只能盲目選書，建議出版社應至少提供新書的修訂方向、大致內容以供參考。

踏入四月，新版教科書樣本均送到學校供選書之用，學校須於六月中敲定新學年書單。（資料圖片）

在反修例風波下，教育局去年9月底，突然為一直沒有送審機制的高中通識科教科書提供「專業諮詢服務」，7間出版社自願參加，涉及最新版本共10套教科書。

參與「自願送審」的出版社去年10中前已將通識書送交教育局，根據立法會文件，截止今年3月，局方已完成閱覽，並提供專業意見，出版社承諾認真跟進修改建議，目前正修訂教科書的內容，以趕及讓學校下學年選用。

不過，《香港01》取得齡記出版社向學校發出的通告，透露在「自願送審」機制下，所有高中通識科課本，均需要再進行教育局的「覆檢程序」，結果最快要在7月才獲局方通知。

而根據現時的選書流程，出版社每年4月至5月，就已經要向學校派發新書樣本，中學須於6月15日或之前經校董會確認選用的課本，以編制學校書單，並於7月10日或之前向教育局提交書單。

書商：原定四月完成諮詢程序 今日香港及現代中國單元改動最多

《香港01》向7間出版社查詢，其中一間不願具名回覆指，教育局原定於4月完成所有諮詢程序，但最終則延遲至7月才完成，故未能如期提供新修訂樣本書予學校，相信其它出版社也有類同情況。他指，「確實有老師堅持要睇到改版嘅書，但都無得擔心因為咁影響銷情。」

他又透露，通識科6大單元中，「今日香港」及「現代中國」單元改動最多，但既於教育局指引，不便透露修訂的內容。他續指，由於涉及的改動較多，故不會印刷「修訂列表」，重印課本效果會更佳，預計可趕及8月底推出市面發售。

身兼通識科教科書的教協副會長田方澤批評，若然七月才收到通識科的新書樣本，做法並不理想。（資料圖片）

通識科老師：七月收到新書樣本不理想 憂焗選書

通識教育教師聯會主席劉錦輝、教協副會長田方澤均均認為，若然7月才收到通識科的新書樣本，做法並不理想。劉錦輝表示，目前尚未收到新版通識科課本的樣本，他曾向兩間出版社查詢，但對方均未能答實何時有新書樣本、修訂內容的詳情，令教師難以選書。

本身是通識科老師的田方澤亦同意，他指，學校於6月中須敲定書單，若此前無新書樣本參考，會令學校選書處於兩難，擔心最終只能盲目選書，「如果今年書單用番舊書，就會有家長疑問，點解唔用最新嘅版本；如果書單用新版書，只能夠信局方同出版社決定，喺冇睇過新版下焗住用。」

中學校長會主席建議先提供修訂方向

中學校長會主席鄧振強則認為，一般情況下，除涉及課程改版、課本被剔出適用書目表，否則學校用書甚少轉換出版社。鄧認為，以往書商於3月至4月時到訪學校，推銷課本及簡介新書情況，「即使未有新版書，都會講下點修改」，今年受疫情影響，暫未有派員到校。

他認為，書商與學校應保持溝通，最遲須於七月初前提供新書樣本參考，若未能提供，至少可簡介修訂內容方向。劉錦輝則建議，出版社可提供課本的目錄參考，簡介將修改的單元、章節等，以供選書參考。

教育局副秘書長康陳翠華去年九月底於官方網誌表示，為高中通識教科書提供「專業諮詢服務」。（網上截圖）

教育局：基於保密協議 局方改善建議不會向外披露

教育局回覆查詢指，局方會將已完成專業諮詢服務的通識科「教科書」名單及相關冊數，於局方網頁公布，讓學校及公眾知悉。完成修訂後，出版社須於其網頁內適當地上載有關的修訂內容 ，讓使用該套「教科書」的師生知悉，並可按需要編印修訂版本。至於提供給出版社的改善建議，由於局方與出版社達成保密協議，所以不會向外披露。