【元朗黑夜】何君堯：同我握手係理所當然　我去到邊度都有

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人攻擊市民。網上有影片流傳，新界西立法會議員何君堯在街上與多名白衣人握手，更有人對何表示：「你哋係我英雄」。 何君堯今日（22日）在港台節目表示，他居於元朗，昨日送回朋友回家，過程亦有人求助，故出現是「理所當然」。他又指，有傳媒別有用心，煞有介事質疑他支持黑社會，「同我握手係理所當然，任何人都會，我去到邊度都有，我亦都唔係無人識，所以要同我影相，好正常。」

他又指，民眾一直知道他的立場，明白他是支持香港警察及依法施政，他亦有提供法律服務，因此情況很「正常」。他說：「同我握手係理所當然，任何人都會，我去到邊度都有，我亦都唔係無人識，所以要同我影相，好正常。」

他又說，他不單與白衣人握手，即使身穿彩色或黑色衣物的人士，他亦會同樣握手，他坦言：「同白色衫人握手就有原罪？有無搞錯，咁你以後都唔好著白色衫啦！」他續指，元朗人一向保鄉衛族，他已不是第一次聽「你哋係我英雄」等說話，批評他人「傻傻地」。

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點名批評林卓廷與「暴徒」同行

他說，有傳媒別有用心，煞有介事質疑他支持黑社會，他批評有人誤導群眾，更強調：「完全唔係個回事！」相反，他稱有泛民議員一直在近月的示威事件「差阻辦公」，但卻無人批評。

他又點名批評民主黨立法會議員林卓廷，聲稱他昨日帶隊，並與「暴徒」同行，他說：「去元朗做咩啊？食糖水啊？佢屋企唔係元朗，但突然將佢美化成調停人，我覺得係本末倒置，警方做嘢已經疲於奔命。」他又反問：「有無良心架？投訴警方嗰啲人？」

任何有訴諸暴力行為都要檢控

他說，近日和平的示威已演變為暴力事件，更有一面倒的聲音將事件扭曲。他強調，社會必須反對一切的暴力事件，香港必須依法辦事，任何有訴諸暴力的行為都要檢控。

在訪問中，他又多次提醒電台節目主持人持平，必須公平公正。