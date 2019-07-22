【元朗黑夜】與白衣人合照　何君堯：飯後路過　反暴力但先撩者賤

西鐵元朗站大堂昨晚（21日）有大批白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民。有網上流傳片段，新界西立法會議員何君堯在街上與多名白衣人握手，又向白衣人稱「你哋係我英雄」。 何君堯午夜過後在facebook個人專頁發聲明，指與元朗白衣人打黑衣人事件絕對沒有任何關係，「我只是晚飯後經過，有很多市民還認識我，他們很認同我為港敢言發聲支持警察維持治安，要求跟我拍照，我亦樂於接受。」 之後他在直播節目中表示，元朗鄉紳只是「保鄉衛族」，一早提醒他們要依法辦事，但指反修例示威者「搞」元朗是先撩者賤，「如果有人挑釁，那些人不應該同情」，更說被打至流血送院的林卓廷是「咎由自取」。

何君堯被拍攝到，與不同身穿白衫的、帶上紅絲帶記號的人握手、合照。

形容白衣人是「保家衛族」的「衛士」

何君堯凌晨3點，在facebook直播節目《君事行動》。他說黑衣人去「搞」元朗，他一早已經說，元朗是原居民的陣地，去「挑機」只是自討沒趣，原居民是「保家衛族」的「衛士」。他說元朗的居民有備而戰，全部拿着藤條。

說道為何會與白衣人合照，何君堯說自己住在元朗，飯後經過白衣人士，對方覺得他是立法會議員，又表明撐警，仍同他所以與他握手合照。

何君堯說，白衣人有村長、商人、教師和其他種種工作的人，何君堯說：「我知道他們隨時等候黑衣人『侵犯』元朗，會『保鄉衛族』。我有「善意」提醒，他們要注意法律的問題。」他又說自己對法治的精神無可置疑，不認同以暴易暴、違法達義。

指若有人挑釁 被打不應該同情

何君堯澄清，絕非指揮白衣人士，有提醒他們「玩還玩，要依法辦事」，有說他們是自發的行動，「不需要任何人去教，若知道別人在這裏，是先撩者賤。但這都不應該要暴力事情。如果有人挑釁，那些人不應該同情。」他又評論林卓廷被白衣人打傷流血送院，指林卓廷是「咎由自取」。