公屋戶擁資產逾420萬逾限額　涉忽略提供詳情　判囚六周緩刑一年

一名居於觀塘雲漢邨的公屋租戶，在去年填寫入息及資產申報表時，申報擁有一個位於深水埗醫局街地鋪的一半業權，並且每月從中收取3萬多元的租金收入，該租戶同時申報家庭總資產淨值，並不超逾當時公屋入息限額100倍，即293萬元。 惟經房署調查發現，他所佔房產淨值約為420多萬，超逾資產限額，並不符合租住公屋的資格，並因忽略提供申報表指明的詳情違反《房屋條例》，今早在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，即時判處被告監禁6星期，緩刑12個月，並同時罰款20,000元。

房屋署發言人指，經調查發現，該鋪位在案發時的估值約為1,000萬元，以事主擁有一半的業權計算，扣除未償還按揭貸款，所佔房產淨值約為420多萬，超逾資產限額，並不符合租住公屋的資格。

房屋署發言人解釋，該租戶因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條，而被房屋署作出檢控，並於今早在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，即時判處被告監禁6星期，緩刑12個月，並同時罰款20,000元。

房屋署發言人提醒，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。（資料圖片）

本月內6名公屋申請人或公屋住戶被檢控

房署發言人表示，連同本個案本月內已有6名公屋申請人或公屋住戶，因明知而作出虛假陳述，或忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，而被房屋署檢控，並因而被判處監禁及緩刑。

發言人提醒，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表，故在作出申報前，住戶應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料，否則住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條，；或因忽略提供資產申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條。房屋署又強調，會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。