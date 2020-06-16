公屋戶無申報擁的士牌　夫婦隱瞞離婚申請公屋　同被判緩刑

房屋署今日（16日）指出，日前有三宗個隱暪資產案，被法庭判處監禁緩刑，提醒所有公屋租戶及申請人，必須如實申報入息及資產，以及其真實婚姻狀況。 房屋署說，一名公屋戶擁有市區的士牌照但未有申報，平均價值約559萬元，超過公屋入息限額100倍。此外，亦有一對夫婦申請公屋，並獲編配蘇屋邨公屋單位，但他們實際上已離婚，不合符資格獲配該公屋單位。

一名公屋戶擁有市區的士牌照但未有申報，平均價值約559萬元，超過公屋入息限額100倍。（資料圖片）

擁有的士牌 惟未有申報

房屋署說，個案一名擁有的士牌照公屋戶。該名公屋租戶在去年填寫入息及資產申報表時，未有申報擁有一個市區的士牌照。不過，經調查後，發現截止去年4月，相關的士牌照的平均牌價為559萬元，超過2019 /20年度公屋入息限額100倍。

署方說，他因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反《房屋條例》而被房屋署檢控，較早前在沙田裁判法院被裁定罪名成立，昨日（15日）判處監禁14天，緩刑12個月。

聲稱銀行存款只得八千元

另一宗個案，則是一名公屋申請人於2019年審核會面時，申報他的銀行存款資產淨值只得約8,084元，但經調查後，發現他實際持有銀行存款合共逾57萬元，超出2019／20年度的公共租住房屋三人家庭總資產淨值限額，不符合申請公屋資格。

他昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，判處監禁1個月，緩刑12個月。

房屋署說，一名公屋申請人及其前妻，在審核會面及入伙會面中申報他們已婚，並獲編配蘇屋邨公屋單位，但實際上他們已離婚。（資料圖片／鍾偉德攝）

夫婦申請公屋 實際已離婚

第三宗個案是一名公屋申請人及其前妻。房屋署說，他們在2018年的審核會面及2019年的入伙會面中，申報其婚姻狀況為已婚，並獲編配一個位於蘇屋邨的公屋單位。不過，他們實際上已於2017年離婚，不合符資格獲配該公屋單位。

房署說，兩名被告同被檢控，昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，判處兩名被告監禁1個月，緩刑12個月。

房屋署：住戶須準確填寫申報表

房屋署發言人表示，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表，否則，住戶便可能因明知而作出虛假陳述，觸犯《房屋條例》。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。