國安法｜警隊料設國安部　擴第三位副處長編制　仿效英殖年代做法

人大常委會明日（30日）表決通過「港版國安法」，《香港01》接獲消息指，香港警務處已籌組新的國安部門，由警務處副處長掌管，據知警隊現時有兩大方案，一是新設第三名副處長，料由現任監管處處長劉賜蕙升任執掌；二是由現任兩名副處長其中一人兼任，即負責行動的蕭澤頤或管理的郭蔭庶。消息指，第一個方案的呼聲較高。 事實上，九七回歸前的皇家香港警察，在未解散政治部之前，警隊編制中警務處處長下設有三名副處長分掌行動、政治部及管理，副處長（政治部）一職於1996年刪除。值得注意，雖然警隊前「二哥」劉業成於去年8月，一度回巢協助處理「踏浪者」行動，但其警務處副處長（特別職務）只屬編外特設職位，因此若採納新設國安部門增設副處長方案，意味將會是警隊事隔24年後，再次設有三名副處長。

警隊前「二哥」劉業成於去年8月，一度回巢協助處理「踏浪者」行動，但其警務處副處長（特別職務）只屬編外特設職位，因此若新設國安部門增設副處長方案最終成立，意味將會是警隊24年後再次正式設有三名副處長。（資料圖片）

國安法｜消息：警隊劉賜蕙升副處長掌國安部門 蔡展鵬任副手

皇家香港警察於1995年解散政治部，此前根據警隊編制，警務處處長下設有三名副處長，分別執掌行動、政治部及管理，而副處長（政治部）下設一名高級助理處及一名助理處長。隨着政治部解散，警隊曾於1996年向立法局人事編制小組委員會提交文件，建議從編制上刪除首長階層的六個首長級職位，包括一個警務處副處長、一個警務處高級助理處長、一個警務處助理處長和三個總警司職位，從此警隊編制中只餘下「鐵三角」，即處長及兩名副處長。

劉業成一度成為第三位副處長 惟屬編外職位

去年本港爆發反修例示威，已於2018年展開退休前休假的警隊前「二哥」副處長劉業成，於8月9日短暫回巢警隊，擔任臨時警務處副處長（特別職務）職位，以協助副處長，為警隊處理「踏浪者」行動，由於臨時警務處副處長（特別職務）屬編外職位，委任時間為「3+3個月」，警隊於11月認為沒必要延長，故劉業成於完成首3個月任務後便離任。

皇家香港警察在1995年前設有政治部，由一名副處長領導，警隊籌組新的國安部門，料與回歸前的政治部架構類同。

根據《香港01》接獲消息指，警務處籌組新的國安部門，傾向採取與回歸前的政治部架構類同，將在編制上新增一名副處長掌管，並由高級助理處長、助理處長協理，據悉會由現任監管處處長劉賜蕙將升任副處長執掌有關事宜，副手會是長期任職保安部、剛升任高級助理處長的蔡展鵬，有指他是下任「一哥」熱門人選，而部分人手也會從保安部抽調。另有消息指，另一方案是由現任副處長蕭澤頤或郭蔭庶其中一人兼任新部門。