國安法｜戴啟思致函鄭若驊曾國衞　指事態緊急　促向公眾解說條文

人大常委會明天（30日）閉幕，料很大機會表決《港區國安法》。大律師公會主席戴啟思（Philip Dykes）去信律政司司長鄭若驊和政制及內地事務局局長曾國衞，指有鑑於《國安法》似乎快將頒布，因應緊急情況和需要，要求鄭若驊盡力就《國安法》要點向業界和社會作解説。

戴啟思促鄭若驊因應此緊急情況，盡力就《國安法》的要點作解説。（資料圖片／余俊亮攝）

戴啟思信中指，《港區國安法》快將在香港頒布，《國安法》等同把影響個人權利的内地法律直接引入香港，不經過立法會審議，形容是憲制上的創新做法。他又指至今很少人看過草案内容，情況不尋常。

戴啟思續指，《國安法》至今仍未有正式條文公布，惟政府不斷指「港版國安法」能解決香港過去12個月的社會問題，「近日在街上看到海量海報，宣傳一條未有人看過條文的法例」。戴啟思指出，儘管特區政府表示全力支持立法，但大眾、法律界對條例仍有疑慮，法律界並無機會就法例在港執行的細節質詢律政司。

戴啟思指，業界關注《國安法》會否影響律政司的檢控守則、陪審團制度等，亦有業界關注法案通過後，香港人權法案提及人民權利有多少受到保障。戴啟思促鄭若驊因應此緊急情況，盡力就《國安法》的要點作解説。