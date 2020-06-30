童裝店Chickeeduck放民主女神像　愉景新城不續約、限21日內搬離

荃灣D PARK愉景新城商場的童裝店Chickeeduck，早前設置兩米高、手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像」， 商場早前去信該店，要求移除雕像，指店舖的「展覽」不符合租約，舉辦展覽需持有公眾娛樂場所牌照。 Chickeeduck行政總裁周小龍至今未有移走「民主女神像」，而昨日（29日）收到業主電郵通知將不獲續租，需要在21日內搬走。周小龍對《香港01》記者說，事發突然，認為是政治打壓，之後會召開記者會交代詳情。

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周小龍指，今早收到新世界聯絡人的訊息，問他「睇咗電郵未」，周才發現昨晚6時許收到業主電郵，告知他不獲續租，並要在21日內搬離。周指店舖每三個月續期一次，早前租約已白紙黑字續到9月，新世界方面如此反口，認為屬政治打壓。

Chickeeduck 自2017年7月起進駐愉景新城，早前在店舖內放置手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像」，引起社會議論。昨日商場向周小龍發郵件指將於6月30日停止租約，並要求 Chickeeduck 於21日內搬走；信中亦無提及任何 Chickeeduck 不獲續租的原因，也未有提及單方面毀約的賠償。周表示正在尋求法律意見。