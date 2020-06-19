童裝店Chickeeduck放民主女神　人大胡曉明事前退股：完全不認同

連鎖童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍日前於荃灣愉景新城分店，擺放持「光復香港」旗幟的「民主女神像」，惟商場管理方要求移走雕像。 《香港01》發現，2019年「Chickeeduck」的公司申報，行政總裁周小龍只持股4成，另外6成股份為親建制胡法光家族持有，公司董事之一胡曉明為現任全國人大、中華總商會副會長。然而，於「Chickeeduck」擺放女神像後，中華總商會的胡曉明介紹，將原本的「Chickeeduck」董事職位刪走。 周小龍發言人未有正面回應公司變動。胡曉明發言人回覆，胡氏家族已在6月12日出讓全部Chickeeduck 股權並辭任董事；周小龍先生支持反修例運動屬其個人行為，胡曉明、胡亮明和集團完全不認同。

連鎖童裝店Chickeeduck日前於荃灣愉景新城分店，擺放持「光復香港」旗幟的「民主女神像」，行政總裁周小龍亦表明支持反修例運動。（資料圖片／羅國輝攝）

據「Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited」（下文簡稱「Chickeeduck」） 2019年的周年申報表，除周小龍外，「電梯大王」胡法光之子胡曉明亦是公司董事。胡曉明現為「菱電發展」主席，第13 屆全國人大代表，及現任中華總商會副會長。胡胞弟「菱電發展」副主席胡亮明於2019年同為「Chickeeduck」董事。公司另一董事陳思銚同時亦於多間與胡氏家族有關的「菱電集團」公司，任職董事。

據Chickeeduck去年的周年申報表，「電梯大王」胡法光之子、全國人大代表胡曉明為公司股東之一。（資料圖片／梁鵬威攝）

胡亮明11日仍任公司主席 胡曉明網頁刪董事職銜

公司註冊處資料顯示，胡亮明於11日仍以「Chickeeduck」主席身份主持會議，會議地點為「菱電發展」辦公室。「Chickeeduck」於18日再向公司註冊處遞交「更改秘書或董事通知」。

2016年5月，城市大學康樂樓的胡法光運動中心場天花，時任城市大學校董會主席胡曉明(右)陪伴到場的時任教育局長吳克儉(中)。〈資料圖片〉

另外，周小龍於16日於荃灣愉景新城分店擺放「民主女神像」。事件後，胡曉明於中華總商會網頁，簡歷中刪去了「 Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited」董事職銜，刪除時間為本月17日早上之後。另外，胡曉明的個人網頁近日亦刪去了「 Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited」董事職銜，根據資料，6月4日前仍可見到上述資料，但未知實際刪除日期。胡今個月初曾於《文匯報》發表文章，指國安法可以完善一國兩制。

香港中華總商會網頁上，介紹胡曉明的頁面已刪去Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited董事職銜。（中華總商會網頁截圖）

胡曉明個人網站的簡歷亦已將Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited董事職銜刪去。（胡曉明個人網站截圖）

「Chickeeduck」原大股東為胡氏家族

根據2019年周年申報表，「Chickeeduck」的股份，絕大部份由「潤信貿易有限公司」擁有。同年周小龍持「潤信貿易」四成股份，胡曉明、胡亮明兄弟分別持一成，另外四成則為胡法光及其妻有份持有的「尚紀設計有限公司」擁有。換言之，胡法光家族同年共持有「Chickeeduck」 六成股份。

去年持Chickeeduck絕大部分的潤發貿易有限公司，周小龍只持股4成，其餘6成股份為胡法光家族成員，及其旗下公司持有。（公司註冊處）

胡曉明：完全不認同周小龍

記者向周小龍查詢公司最近變動及與原股東有沒有因事件不和，周的發言人表示，問題與今次活動無關，又說「有關你所問嘅問題，相信你可以自己查到。」

另外胡曉明發言人回覆《香港01》，胡氏家族已在6月12日出讓全部「Chickeeduck」股權並辭任；周小龍先生支持反修例運動屬其個人行為，胡曉明、胡亮明先生和集團完全不認同。集團一直支持香港特區政府依法施政，保持香港繁榮安定。

胡曉明發言人回覆《香港01》指，家族已在6月12日出讓全部Chickeeduck 股權並辭任，又稱完全不認同周小龍支持反修例運動的行為。（資料圖片／蔡正邦攝）

胡法光是菱電集團的創辦人，有「電梯大王」之稱，於2016年獲頒大紫荊勳章，同年獲頒大紫荊包括特首林鄭月娥及香港大學前校長徐立之等。「菱電發展」目前主要業務為地產開發及物業管理等，包括早年與影星周星馳合作發展山頂超級豪宅「天比高」。

有「電梯大王」之稱的胡法光（右），於2016年10月獲時任行政長官梁振英頒授大紫荆勛章。（新華社）