愉景新城Chickeeduck童裝店擺「民主女神像」　商場去信要求移除

荃灣D PARK愉景新城商場的童裝店Chickeeduck，昨晚設置兩米高的港版「民主女神像」，手持「光復香港」旗幟，店內亦設有連儂牆。 Chickeeduck行政總裁周小龍表示，經歷去年連場反修例示威及今年新冠肺炎影響，生意已大跌八成，但認為「錢唔大得過自由，發聲只係盡自己責任」。他期望透過擺設該雕像，可教授小孩民主自由的重要。他強調不支持港獨，身份認同是中國人，「光復」是希望回到昔日美好、自由的香港。 愉景新城為新世界發展物業，商場今日（17日）下午去信該店，要求移除雕像。

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店內設兒童有獎問題「你知道是誰在守護店舖嗎？」

位於荃灣愉景新城的連鎖童裝店Chickeeduck，昨晚（16日）起豎立了2米高的香港「民主女神像」，又放置了介紹民主自由的兒童圖書。周小龍表示，早前認識了製造雕像的團隊，認為雕像精美，對方又樂意將之放到其店舖，便決定在店內設置展覽，教導小孩民主自由的觀念。

「小朋友，你知道是誰在守護店舖嗎？」店內設有小問卷，讓小朋友從「媽媽」、「民主女神」、「現任特首」中選擇答案，無論答對與否，都可獲一粒棉花糖。周小龍認為，雕像在視覺上較連儂牆更易引起注意，「小朋友見到就可以指住問係咩」。當見到小朋友與雕像合照，他形容場面「溫馨」，店舖成為「溫馨嘅民主展覽」。

Chickeeduck行政總裁周小龍期望透過擺設該雕像，可教授小孩民主自由的重要。（羅國輝攝）

商場發警告信：舉辦展覽需持有公眾娛樂場所牌照

Chickeeduck向《香港01》確認，大約下午3時，正式收到愉景新城的警告信，要求移除香港民主女神像。警告信指，根據租約，商戶同意需保持店舖裝飾符合「一等商場（First class shopping centre）」的標準及滿足業主要求；另外，裝潢及設計需先獲業主書面同意。

警告信指，Chickeeduck的「展覽」，並不符合租約，因當中提到店舖只是售賣童裝，或其他相關服飾。另外，信中指展覽會引來公眾人士到場，舉辦展覽需持有公眾娛樂場所牌照，否則會違反法例。警告信續指，Chickeeduck在獲得牌照及釐清上述問題前，需要即時移走雕像（remove the statue immediately）。

Chickeeduck指，今日稍後會與商場商討事件。