寄50求職信回音少　見工遇倫敦金　港大畢業生：為何是我這一屆？

疫情浪潮未完全退去，畢業生甫踏進入社會這一步甚為艱難，擠身在工作空缺稀少的市場，又更加多人競爭，望穿秋水渴求一職。 寄出超過50封求職信，收到的回覆寥寥可數，香港大學應屆畢業生Jasmine跑去背景不明的公司面試「中伏」，蔓延全球的疫情催促她比原定計劃更着急找工作，最後一年以學生身份上學的日子只有約兩個月，小妮子的畢業年充滿遺憾。 畢業年的首個學期正值反修例風波，在香港中文大學和理工大學曾發生暴力衝突，社會運動未息，又來一股似乎更巨大的浪潮覆沒全球經濟，中大的應屆畢業生Terrance（化名）連續被捲入兩場風浪，求職困難重重，但他說疫情對他的打擊不及反修例事件。 畢業不似預期，發現沒有甚麼是必然的，也就以這個心態尋覓工作。

職位空缺好少，如果我而家唔去搵一份工，可能去到9、10月更加難搵。 香港大學應屆畢業生Jasmine

港大應屆畢業生Jasmine跑去背景不明的公司面試「中伏」，蔓延全球的疫情催促她比原定計劃更着急找工作。（盧翊銘攝）

數波疫情浪潮來襲，經濟前景蒙上陰霾，公司倒閉，不少人失業搵工，本港最新公布的失業率升至5.9%，是逾15年來最高。各行各業大受影響，欠缺工作經驗的畢業生要在芸芸求職者中突圍而出，爭一席位，毫不容易，有人選擇接受社會狀況，調節心態不求短期內獲得工作，有人着急起來要趕快找到工作。

念港大中文系的Jasmine今年畢業，原本沒有打算完成最後一節課後不久就開展上班生活，想好好享受人生最後一個暑假，但突如其來的疫症催促她，「職位空缺好少，如果我而家唔去搵一份工，可能去到9、10月更加難搵。」 年初沒有預料情況如斯嚴峻，她心急如焚提早找工作，寄出超過50封求職信，收到的回覆寥寥可數。

Jasmine今年畢業，面對全球新冠肺炎疫情，要找到合適工作並不易。（盧翊銘攝）

應徵需完成三項工作「好像上了一天班」

Jasmine最初滿懷希望，目標是數碼營銷相關職位，即使在5月找工作頗為困難，仍沒有放棄。她在6月應徵一份營銷的工作，面試表現不錯，公司亦都談及上班安排，她有信心獲聘，但半個月全無回音，開始覺得沒有可能，「marketing在疫情下首當其衝，公司賺不到成本，第一件事是cut廣告。」她認為履歷上需要更多工作經驗才有把握在這一行求職。

大型企業不聘請，Jasmine去一間做內地生意的外國營銷公司面試應徵，感覺「中伏」。經過電話面試和能力測試，她最後到公司作最終面試，她和幾位應徵者分別完成三項工作量不輕的資料蒐集，耗了足足一天，「好像上了一天班」。公司翌日指已經請人，她和幾位應徵者都落選，但他們見到招聘繼續。「本身知道該公司文化麻麻地，若非疫情都不會去做，是退而求其次。」她還去了一間網上資料不多的公司面試，在論壇才得知是風氣不良、投資倫敦金的公司。

在目標行業求職不順利，她漸漸感到氣餒和失意，「不只是收不到回音，是連職位招聘都看不見，好似惡性循環」。（盧翊銘攝）

兼職駕駛Uber一句話改變心態

在目標行業求職不順利，她漸漸感到氣餒和失意，「不只是收不到回音，是連職位招聘都看不見，好似惡性循環。」朋友建議她暫時做其他工作，許多人現時都不是做心儀的職位，於是她把心一橫也應徵秘書、行政人員、編輯和教育助理。

Jasmine有一段時間因為無法實行想做的事而沮喪和絕望，「有點放棄想做的行業，可能要決定死心，考慮自己不太想要的工作。」眼見朋友有陸續有着落，壓力最大，直至她乘搭一輛工程師兼職駕駛的Uber，被擁有自資公司的Uber司機鼓勵在限制處處的環境下盡力而為，「有咩做咩」，遂作最壞打算，以兼職和私人補習糊口。

疫下應屆畢業生 上課畢業旅行不一樣

縱然家人沒有給她壓力，但她對自己有要求，若沒有疫情影響，她估計有三至四個職位申請受聘。見到畢業生穿袍偕親友拍照留念，她慨嘆已經半年沒有返回校園，一份場疫症讓她措手不及，去美國的畢業旅行告吹，最後一年以學生身份上學的日子只得約兩個月，小妮子的畢業年充滿遺憾，求職有如大海撈針，她不禁嘆息：「為甚麼是我們這一屆？」

小妮子的畢業年充滿遺憾，求職有如大海撈針，她不禁嘆息：「為甚麼是我們這一屆？」（盧翊銘攝）

「如今細銀行成兵家必爭之地」

應屆畢業生踏足社會前，首個學期正值反修例風波，同樣今年畢業於中大商科的Terrance（化名）因此延遲至第二學期才找工作，去年年底起申請至少50份工作，包括銀行業、金融服務等職位，至今尚未靠岸。

普遍商科學生在年初面試進行得如火如荼，但經濟不景遭遇阻滯，Terrance表示，只有十多次面試，「一來好多公司招聘都freeze咗（員工數目）；二來競爭大，今年無得咁揀擇，本來只報心儀的大企業，如今細銀行成兵家必爭之地。」原本計劃在守規、公司銀行和風險管理的範疇發展，並有實習經驗，他指為求一職跳到其他範疇，難免會有人才錯配。

報過約五間公司的見習行政人員計劃（Management Trainee），他說往年同期本應已經上班，但現時好多程序都延後，有些招聘程序仍在進行。他經歷了四、五間公司暫緩招聘程序，估計有更多的公司暗地暫緩招聘。

中大應屆畢業生Terrance由去年年底起申請至少50份工作，包括銀行業、金融服務等職位，至今尚未靠岸。（陳家怡攝）

朋友間盡量不談找工作

得知同學找到工作，Terrance擔心又忐忑，有時懷疑自己能力，「其實佢哋搵到工，帶畀我嘅壓力大過我本身搵唔到工」，朋友寧願不討論這個話題，避免他人有壓力。本港現時的氣候下，他偶爾都想逃避求職，。

他和Jasmine不若而同地說，疫情對求職的影響遠大於反修例事件，但疫情對他的打擊卻不及反修例風波。「畢業找工作的壓力相信比往年大，未至於有抑鬱症，但加埋其他事情就好難講。」中大和理大曾發生暴力衝突，Terrance目睹自己的學校烽火處處，有同學在事件中遇到意外受重傷，令他數個星期飽受情緒困擾，匯報畢業功課時在教授面前落淚，一度沒有時間和精神找工作。

Terrance連續被捲入兩場風浪，求職困難重重，但他說疫情對他的打擊不及反修例事件。（陳家怡攝）

我們都是被時代選中的。人生不可能永遠順景，可能只是我們這一代較早面對一切 中大商科畢業生Terrance（化名）

對加入中資不再如以往抗拒

反修例風波未息，又來一股似乎更巨大的浪潮覆沒全球經濟，連續被捲入兩場風浪，求職困難重重，他說反修例運動打擊的是心情，疫情影響的是實際經濟環境。Terrance投放目光於海外，美國等各國疫情持續增長，經濟停擺，「本港作為對外經濟體，顧客唔掂，你都不會掂，金融服務業仍會受創。」

他在面試時，被中資企業問及政見和對本港前景看法，他回答得摸稜兩可，最後沒有獲聘請。他坦言不大興趣做中資企業，但是疫情導致市場淡靜，他沒有以前般抗拒。他又會考慮其他路向，「不會將所有雞蛋放在同一個籃，同自己講揾不到就走去讀碩士，在所有野shutdown的時候都要諗定。」

訪問當天有組織舉行罷工罷課公投， Terrance雙手抱頭，不經意吐出一句「無工，工咩會」，然後有點尷尬。（陳家怡攝）

對成功求職不抱樂觀

訪問當天有組織舉行罷工罷課公投， Terrance雙手抱頭，不經意吐出一句「無工，工咩會」，然後有點尷尬。告別學校，未進職場，畢業生飄流在茫茫大海，想找一根浮木抱住。「好心急，攞咗個offer就輕鬆得多，就算offer未及預期好，始終叫做今年有着落。」

近來本地疫情稍為穩定，外國憧憬經濟復甦，問他對求職是否感到樂觀，他搖頭說不，「出面未搞掂，香港唔好得去邊，加上政治的關係，美國明天撤資都不意外，難以估計香港的將來。」考好DSE， 入大學，找一份好工，這樣的人生規劃卻不是一定的。他淡淡地說：「這一年的事情接踵而來，經歷社運提高了我們的抗疫能力，我們都是被時代選中的。人生不可能永遠順景，可能只是我們這一代較早面對一切，目前處境惡劣，之後或會變得更好……」