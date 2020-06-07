【派錢一萬】疫情下大學畢業生求職難　多月「無工開」將儲起備用

政府早前於《財政預算案》宣布會向18歲以上香港永久性居民發放一萬元現金。財政司司長陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計六月底開始接受登記，七月開始發放款項。 在新型冠狀病毒打擊本港經濟下，有即將畢業、打算從事舞台相關工作的大學生表示，連月來仍未找到全職工作，連原本的兼職亦因為疫情引致劇院關閉而停工多月；他認為，政府在派錢行政手續上緩慢，不少同行亦已多月「無工開」，期望取得該筆款項後能儲起，以應付日後不時之需。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

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政府統計處日前公布，經季節性調整的失業率由二零二零年一月至三月的4.2%上升至二零二零年二月至四月的5.2%，創十年來新高。亦有青年智庫調查顯示，近一成18至35歲受訪的青年處於失業狀態。

政府早前宣布的《財政預算案》措施中，會向18歲以上香港永久性居民發放一萬元現金。在新型冠狀病毒打擊本港經濟下，市民又會怎樣應用這筆款項呢？

即將大學畢業、打算從事舞台相關工作的陳先生表示，連月來仍未找到全職工作。（曾凱欣攝）

大學生畢業搵工碰壁 陳生：原有兼職亦已停工多月

即將大學畢業、打算從事舞台相關工作的陳先生表示，連月來仍未找到全職工作，連原本的兼職亦無奈地因為因疫情，引致劇院關閉而停工多月；政府即將派發一萬元，將如何使用？他表示，打算取得該筆款項後儲起，以應付日後不時之需。

然而，他認為，政府在派錢行政手續上緩慢，認為現時疫情已差不多完結，且有不少同行亦已「無工開」接近四個月，面臨經濟困難，認為若這筆款項「早啲派會好啲」。

鄭先生表示自己不急需這筆錢，即使發放後亦都只打算暫時儲起。（曾凱欣攝）

有市民坦言不急需一萬元 疫情下亦無處消費

雖然有人需要這筆款項「應急」，但鄭先生則表示自己不急需這筆錢，即使發放後亦都只打算暫時儲起，但直言對於有需要的人，現時才發放這筆款項「可能已經遲咗」。被問到會否用作去旅行，他就認為，疫情之下即使想消費「都無地方消費」，因此未有此打算。

已退休的鄧女士認為，一萬元不算多，「唔知買咩」，因此打算將這筆錢撥作日常洗費。（曾凱欣攝）

仔女手頭緊 鄭女士：望取款項後食好啲、買啲靚餸

已退休的鄧女士亦認為，一萬元不算多，「唔知買咩」，因此打算將這筆錢撥作日常洗費。她提到，疫情下經濟不景氣，仔女亦「手頭緊」，希望取得這筆款項後資金能夠更為鬆動，「食好啲、買啲靚餸」。