新冠肺炎｜酒吧、戲院人數限制放寬至八成入座率　50人限聚令不變

本港新冠肺炎疫情放緩，限聚令將於周四（7月2日）屆滿。中國全國人大常委會今日（30日）全票通過「港區國安法」，同日政府宣布在公眾地方進行羣組聚集的人數限制維持50人，但放寬酒吧或酒館内顧客人數的限制，以及公眾娛樂場所内的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會内的人數限制，由容納量的一半增加至八成。相關最新指示有效日期至7月16日。

新一輪限聚令放寬措施

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政府今日公布《預防及控制疾病條例》（第599章）下的最新防疫措施和安排，食物及衞生局發言人表示，現時在「張弛有度」的抗疫策略下是處於「放寬」的階段，鑑於最新公共衞生風險評估，認為現時可以進一步放寬減少社交接觸措施，讓經濟及社交活動進一步恢復。

政府決定，在公眾地方進行羣組聚集的人數限制維持50人。在獲豁免的羣組聚集下，例如放寬宗教活動中的羣組聚集的參加者人數限制，由不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數的一半，增加至八成為上限，前提是該活動的舉行地點，是興建作或慣常用作崇拜地點的處所，而該活動中並無供應食物或飲品（屬宗教禮儀一部分者除外）。

政府今日沒有就放寬限聚令召開記者會。（資料圖片／高仲明攝）

餐飲及表列處所可容納人數增至八成

餐飲業務方面，放寬酒吧或酒館内顧客人數的限制，由不得超過該處所及該處所範圍的通常座位數目的一半，亦增加至八成，但維持桌子之間至少有 1.5 米距離，或設有有效隔板，酒吧不得超過8人同坐一桌。

表列處所方面，放寬公眾娛樂場所内的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會内的人數限制，由容納量的一半增加至八成。至於健身中心，超過16人的小組訓練或課堂須安排為16人或以下的的小組，每小組之間有至少1.5米距離；教練如非留駐在相距其他人至少1.5米的位置，須一直佩戴口罩。

而公眾娛樂場所，在每一娛樂遊戲站、遊戲機和設施不多於16人；屬大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，則容納人數不多於其設計容納量的八成，或每個個別分隔出來的空間或車廂人數不得超過16人，以較高者為準。

599C章有效期延長至8月7日

此外，港府正與廣東省和澳門特區政府的相關部門，在聯防聯控的工作框架下，就互認檢測及互免檢疫保持緊密溝通，以及在疫情許可下，考慮有限度地放寬三地過境人流。政府需要599C章的法例框架以實施有關過境安排，故今日刊憲把第599C章的有效期延長一個月至8月7日。