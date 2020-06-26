港版國安法｜陳肇始稱立法保障大部份人　批有人將限聚令政治化　

全國人大常委會本月28日至30日在北京開會，外界普遍估計港區國安法將於屆時的會議上通過。 食物及衞生局局長陳肇始接受傳媒訪問，重申香港有憲制責任維護國家安全，不讓人顛覆國家，而去年發生的社會事件令人心惶惶，港區國安法有立法的迫切性。她指，本港經濟走下坡，失業率上升，香港需要有穩定的社會，讓經濟復甦，疫情結束，這部法律可以保護絕大部份市民。 她亦認為美國威脅要制裁香港，但供港的食物及醫療儀器來自不同國家，即使美國制裁，也不會對香港構成很大的影響。

陳肇始稱，港區國安法保障大部分市民，香港需要有穩定的社會，讓經濟復甦，疫情結束。 （資料圖片／高仲明攝）

陳肇始接受鳳凰衛視專訪，被問到中央現時推出港區國安法的意義是甚麼時，她稱香港是國家不可分離的一部份，有憲制責任維護國家安全，不讓人顛覆國家，而國安法只會針對一小部份人，絕大部份守法的市民都不受影響，她相信本港市民仍享有言論自由、集會自由等。

她續指，國家安全是大事，但多年來本港仍未就相關問題進行本地立法，而去年的社會事件突顯立法的迫切性。她指，本港經濟走下坡，失業率上升，香港需要有穩定的社會，讓經濟復甦，疫情結束，這部法律可以保護絕大部份市民。她相信，市民會逐漸了解國安法，未來很多人的疑慮都會得到釋除。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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她稱，美國威脅要制裁香港，但供港的食物及醫療儀器來自不同國家，例如大部份新鮮食物來自內地，即使沒有美國牛肉，也會有澳洲牛肉、紐西蘭牛肉等。她估計，美國即使制裁，也不會對香港構成很大的影響。

陳肇始批評有人將公共衛生政策政治化

另外，她強調本港把「限聚令」人數上限定於50人，是從公共衛生角度出發，她批評有人將公共衛生政策政治化，稱這樣做對防疫抗疫沒有幫助。