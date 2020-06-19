限聚令｜撤食肆八人一枱上限　酒樓未見多大枱　料父親節生意可觀

食物及衛生局日前公布今日起放寬防疫措施，食肆、婚宴等撤銷人數限制，但要維持枱與枱之間距離至少1.5米。 旺角一家酒樓午市人多熱鬧，但未見坐多於8人的大枱。酒樓副總經理表示，多數晚市才會安排大吃飯枱，又預計臨近父親節和端午節，家庭會外出慶祝，酒樓生意會有所增長。

酒樓副總經理蘇萬誠預料父親節生意會比母親節好，加上臨近端午節，周末生意應該可觀。（黃寶瑩攝）

旺角一家酒樓午市人多熱鬧，大部分都是細枱，未見坐多於8人的大枱。酒樓副總經理蘇萬誠表示，午市未見反應，多數晚市才會安排大枱。今日起可以一枱坐12人，他預料父親節生意會比母親節好，加上臨近端午節，周末生意應該可觀。

蘇萬誠表示，好多時家庭聚會都是多於8人，放寬食肆防疫措施令一家可以十多人同枱食飯。酒樓陸續接到未來兩、三個月的訂單，最快將會在月內辦共幾十枱的晚宴。但酒樓仍保持枱與枱之間距離至少1.5米，量體溫和戴口罩等措施。

旺角一家酒樓午市人多熱鬧，大部分都是細枱，未見坐多於8人的大枱。（黃寶瑩攝）

他指出本港疫情未退，保守估計今年有父親節只有往年同期的七至八成。他又說政府派發一萬元效果或未顯着刺激消費，市民以前會較願意消費和旅行，但疫情下會選擇儲蓄，他表示，對未來生意增長信心一半半。

政府派發一萬元，財政司司長陳茂波鼓勵市民本地消費，飲食業立法會議員張宇人提出晚市「7月7 折，8月8折」的食肆優惠。蘇萬誠表示，酒樓做基層市民生意，利潤不高，未必會參與計劃。

阮先生表示，過去多月食肆實施人數限制，約三個月人沒有外出食飯。（林頌華攝） 酒樓食客阮先生表示，過去多月食肆實施人數限制，約三個月人沒有外出食飯。「一家人唔夠坐，留喺屋企食飯多，唔通一家人拆開坐咩，解咗（限制）方便好多。」 他表示父親節會在酒樓食飯慶祝，「十多人一家團聚」，之前得知有晚宴延期至8、9月，現時都會出席婚宴或社團晚宴。他收到政府派發一萬元後會留港消費，因為出境要隔離14日。 他說最近確診個案減少較放心，會多了出外用餐。近月家中負責下廚的太太經常要煮飯，他表示妻子沒有投訴，明白疫情時期會將就下，都希望早日多出外食飯。

潘太稱，連月來在家下廚「煮到好悶」。（林頌華攝）

同樣在家中下廚的潘太，表示連月來「煮到好悶」。父親節適逢女兒生日，她會一家三口外出用膳。她又說政府派發一萬元沒有太大作用，又不是十萬元或者中六合彩，只是有好過沒有。

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