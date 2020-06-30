國安法｜龍門冰室宣布退出「黃色經濟圈」　老闆張俊傑：心灰意冷

人大常委會通過《港區國安法》，在本港擁七間分店的知名「黃店」龍門冰室（瓏門冰室）老闆張俊傑今（30日）下午於社交平台公布，經深思熟慮後，決定退出黃色經濟圈。 他於帖文中透露「去意」，稱過去一年飽受包括「黃店們」的多方攻擊，，自己一直以「同路人不分化」迎對各種是非，惟換來「公開指責」等對待，適逢國安法來臨，加上重新審視路向後，「心灰意冷」下遂決意退出「黃圈」，但日後仍會繼續就社會不義發聲。 《香港01》記者走訪銅鑼灣分店，門外仍貼有「連豬」的「幫襯齊撐」貼紙，有食客則期望黃色經濟圈仍可持續發展。

在香港有7間分店的「黃店」、「龍門冰室」今日下午3時許宣布，因國安法來臨，亦感心灰意冷，故退出「黃色經濟圈」。（龍門冰室FB帖文）

張俊傑過去曾多次高調接受傳媒訪問，他今日於帖文表示，過去一年真的很難忘，「香港人成就了龍門冰室」。又指相信龍門冰室或多或少都有陪伴過香港人走過一段「抗暴之路」，包括「香港人免費加油餐」、「紅磡分店爆玻璃事件」、「理大煮咖哩」等，至今仍然歷歷在目。



他又不諱言，過去一年的路不容易，受到「藍絲」、「網民」以至「黃店們」的攻擊，並由起初的「冷嘲熱諷」演變成今日的「公開指責」，「我一直都抱着『同路人不分化』的心態去面對『你們』，但換來的就是『這樣的對待』。」他續稱，最近得悉有金主出資請人抹黑，隨着國安法來臨，重新審視路向後，「心灰意冷」之下萌生「退出黃圈」的決定。

他強調，龍門冰室「退出黃圈」後，將繼續就社會不義發聲，亦會繼續以其他方式服務香港人、貢獻社會，「加油餐」亦會繼續免費供應。張俊傑於文末寄語「香港人」、「黃店們」繼續加油，帖文刊登不足一小時，已有近500人留言，有網民直言尊重其一切決定，亦有人表示「在心中」。

《香港01》記者今日到訪位於銅鑼灣的龍門冰室，仍貼有「連豬」的「幫襯齊撐」貼紙及「香港人7.1見」等宣傳字句。（鄧穎琳攝）

餐廳職員未知悉

銅鑼灣分店外仍貼有「連豬」的「幫襯齊撐」貼紙、貼內仍放有文宣及「香港人7.1見」的字句。職員表示，在記者查詢時才知悉事件，直言一直忙於工作，她未接到公司公布，只今午收到公司鼓勵員工未來要「努力做好出品服務」。

食客：繼續支持黃店

食客何先生表示，一向支持黃色經濟圈，不會因「港版國安法」立法而改變，被問到擔不擔心店舖會有「退黃潮」，陸續宣布退出「黃色經濟圈」？他直言：「希望唔會，但都唔擔心得咁多，會繼續多元化支持黃店」。

不少食客如常光顧龍門冰室。（鄧穎琳攝）