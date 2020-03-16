【差餉租值重估】黃藍之爭不敵疫情　美心、龍門冰室租值齊跌

反修例示威浪潮引發牽然大波，社會再現黃藍陣營對立，兩者之間的矛盾不斷激化，而市面店舖亦被劃為「黃、藍」之分，甚至牽起了一場「黃藍消費戰」。 差估署最新公布，2020/21年度舖位及商業單位應課差餉租值按年下跌9.2%。在市道低迷、疫情肆虐下，無論黃藍店的租值都受挫，美心旗下的荃灣東海堂分店，租值下跌高達一成；而位於彌敦道的吉野家分店，過去租值雖然曾大增7成，但最新亦錄得一成降幅。 至於代表「黃店」的龍門冰室及光榮冰室，除了前者的尖沙咀分店跌9.8%外，其他被抽查的分店租值則並無升跌。 （2020年差餉租值重估系列之三）

被指為「藍店」的美心集團，旗下食肆美心皇宮的沙田分店曾被破壞。（歐嘉樂攝）

受反修例風波影響，坊間提倡「黃色經濟圈」，更有人製作清單或地圖，讓網民分辦黃藍之分。

美心東海堂租值大跌一成

被視為「藍店」的美心集團，創辦人長女伍淑清曾多次開腔批評示威者，又表明「會放棄年輕人」，惹來爭議，集團旗下食肆成示威者破壞的對象。

記者抽查旗下的食肆，包括美心皇宮、東海堂，以及特許集團經營的「元氣壽司」，發現除了位於尖沙咀的元気寿司分店的租值無變化外，荃灣東海堂及沙田美心皇宮租值大跌，跌幅分別達10.1%及4.9%。

零食店「優品360」被指與「褔建幫」有關，故經常被示威者「裝修」。（資料圖片／曾梓洋攝）

至於被指與「福建幫」有關的零食店「優品360」，其租值亦出現跌幅，其中曾被縱火的旺角洗衣街的優品360分店，在過去兩個年度中，其租值一直沒有變幅，但經重估後，其差餉租值卻下跌9.5%。

吉野家租值曾大增七成 最新跌一成

而吉野家過去亦在Facebook帖文宣傳竹輪（獅子狗），香港吉野家母公司合興行政總裁洪明基接受傳媒訪問時曾指，已解除涉事的外判廣告公司合約，又稱對事件極為憤怒，事後引起網民「罷食」。

記者抽查位於彌敦道的吉野家分店，其租值在19/20年度曾達288萬元，大增約70%，但根據最新的租值，卻大減至259萬元，跌幅10%。

龍門冰室推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生，因此被認為是「黃店」，更時常大排長龍。（資料圖片）

黃店陣營亦現跌幅

「黃色」陣營的龍門冰室，雖然近日市道低迷，但冰室宣佈開張第7間分店，過去更時常大排長龍。翻查其紅磡及尖沙咀分店的租值，前者的租值並無變幅，但後者卻跌9.8%。

至於另一「黃店」光榮冰室，翻查位於尖沙咀的分店，最新租值同樣亦無變幅，維持174萬元。

光榮冰室亦是其中一間「黃店」之一。（資料圖片／蔡正邦攝）

不過未必每間黃店均能逆市擴張，位於旺角廣華街的台式飲品店「皇茶」，店舖內設有連儂牆、亦有不少文宣。屬於「黃店」之一，但負責人之一的Jessica卻指一度想過結束營業。她解釋，店舖生意額自反修例示威開始後均下跌不少，「長期會有警車停泊，又試過係附近放催淚彈。」但她指有網民推廣「黃色經濟圈」後，店舖生意有所好轉，「唔係黃色經濟圈我哋死咗好耐。」不過疫情來襲令店內生意再次下跌，她坦言無心情籌辦推廣活動，稱反修例運動令她改變做生意的模式，現時只希望能撐多半年，「頂到過埋立法會選舉。」