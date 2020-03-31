【新冠肺炎】龍門冰室老闆質疑警方執法準則　斥漠視小店生計

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診個案超過600宗。政府日前公布新防疫措施，禁止多於4人在公眾地方聚集， 群組之間亦要保持1.5米社交距離，以減低社交接觸。 龍門冰室老闆張俊傑今日（31日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，說日前有警察執法時要求等候外賣顧客分隔，又指示不認識的餐廳食客共坐一檯，質疑警方執法標準。他又指新措施實施後生意再下跌，批評無顧及小店的情況，猶如「由你自己死」。

龍門冰室老闆張俊傑指，新規例實施後生意再跌。（資料圖片）

著名「黃店」龍門冰室老闆張俊傑接受商台訪問，指於周日早餐時段有食客突然指餐廳內違反規例，並就此報警，警員到場後指他無違反規例，但仍要求抄下店長的身份證號碼。其後亦有警員在店內量度餐檯距離，又要求門外等候外賣約10名顧客以4人一組分隔1.5米，又要求店內互不認識的食客共坐一檯。他質疑警方準則，又指現時難以監管警員執行法例。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

張續稱，政府的措施無站在業界的立場去考慮，認為對於只有200至300平方呎的小店而言難以跟從。他以自己店舖為例，指店內除去廚房、收銀等位置，做生意的地方僅餘一半，而於新規例下更再減去一半；指店內原約能容納50人，現時只可坐約10多人，有部份小店只能開一至兩檯，甚至寧願停業14日。他指外國有參考方案，安排全行停業並由政府補助；反觀香港未有相關措施，形容為「由你自己去死。」