新冠肺炎｜政府放寬戲院入座率　戲迷稱提升看電影意欲：半年無睇

本港新冠肺炎疫情漸越平穩，政府於周五（3日）放寬限聚令，包括容許戲院的入座率由現時50%提升80%。 記者到旺角的戲院巡視，陸續都有市民進場。有看戲的市民表示，若入座率提升相信氣氛較好，自己也會選擇多看電影，「始終都好耐無睇。」

政府於周五（3日）放寬限聚令，包括容許戲院的入座率由現時50%提升80%。《香港01》記者今日到過旺角兩所戲院視察，半小時內不夠約30人買戲票，相信是與限聚令及平日所影響。

劉先生今日相約朋友一同看電影，他表示自疫情在農曆年爆發後便沒有再到過戲院，「都成4個幾月無睇過，今日是疫情後第一次。」為何選擇今日來看戲？劉先生多次強調「太耐無睇」，並向記者展示的戲票屬會員票，相信是忠實的影迷。

劉先生向記者展示的戲票屬會員票，相信是忠實的影迷。（麥凱茵攝）

支持政府放寬戲院入座率嗎？劉先生連聲表示「贊成」，認為入座率提升相信氣氛較好，自己也會選擇多看電影，「始終都好耐無睇。」其後便匆匆與朋友急步步入戲院，難掩興奮心情。

受疫情影響戲院的客人門可羅雀，只有零星的人士購票。（麥凱茵攝）

黃小姐今日也相約了兩名朋友來看戲，與劉先生一樣是疫情後的首次。她說：「大約半年無睇過，最近因爲疫情穩定，所以有安心啲嚟睇戲。」疫情漸趨穩定，有否覺得政府的放寬措施太遲？黃小姐則認為「唔可以話遲，睇定啲都好嘅。」

至於朱同學則未決定是否買票入場，但她指是否入戲院看戲，與限聚令無太大關係，「因為而家考完試就會想睇。」對於政府放寬限聚令，朱同學則持相反意見，「到時多咗人、太迫又可能唔會睇，而家有限聚令少啲人會嚟睇。」