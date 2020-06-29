新冠肺炎｜戲院商會盼入座限制「鬆綁」　趕攻暑假黃金檔期救亡

新冠肺炎疫情有放緩之勢，惟戲院仍受「限聚令」限制，入座率不可逾半、院內亦不允許進食。新一輪「限聚令」於本周四（2日）凌晨屆滿，香港戲院商會副理事長崔顯威期望，港府可鬆綁相關禁令，讓業界回復常態，趕及搶攻暑假的黃金檔期「救亡」，否則或會出現結業潮。

不少荷里活猛片，如迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），原定於今年暑假的黃金檔期上映，但受疫情影響一再押後。（劇照）

商會：觀眾入場個個都戴口罩

崔顯威表示，自疫症爆發以來，戲院業自律保持各大院線環境清潔，包括為入場人士量度體溫、主動提供搓手液，隔行隔位售票、要求必須佩戴口罩，以及定期於戲院消毒。他認為，其他娛樂事業亦逐步解封，期望戲院亦能「睇齊」，「入場觀眾個個都戴晒口罩，睇戲時亦唔會講嘢，其實都只係信心問題。」

他又指，自戲院重開、港府加設座位限制後，入座率大受影響，亦連帶令片商推遲電影上映檔期，甚至不敢投放資源宣傳，荷里活巨片亦受制美國疫情，需押後上映，行業內形成惡性循環。他又稱，戲院租金負擔沉重，惟大多數業主未有響應呼籲減租，或只作象徵式減免，加上不少戲院生意額大減7至8成，憂業界逐現結業潮。

他續指，暑假是電影業的黃金檔期，以往戲院入座率可高達7成以上，「如果唔解封，業界就會白白損失」，不過他亦明言，即使解封「限聚令」，對能否重回昔日水平持觀望態度，「始終都唔容易。」

自疫情爆發後，戲院一度被勒令停業47日，各大戲院重開後提供戲票優惠，包括「買一送一」及入會優惠等，期望可催谷入座率。港府則在「防疫抗疫基金」下為電影院提供一筆過資助，每所電影院每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元的資助。