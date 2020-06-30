新冠肺炎｜酒吧放寬入座率至八成　顧客：方便約朋友消遣

本港新型冠狀病毒疫情放緩，政府今日(30日)宣布，放寬對酒吧及戲院等場所的入座率限制，上限由一半增至八成，並於7月2日凌晨生效。 有酒吧顧客表示，目前酒吧及酒館內顧人數不可超過該處所範圍座數目的一半，亦試過因此未能在經常光顧的酒吧找到座位，被迫「轉場」，認為措施放寬後，約朋友消遣更為方便。

+ 11 + 10 + 9

政府今（30日）決定放寛酒吧、酒館內顧客人數限制，由不得超過該處所及該處所範圍的通常座位數目的一半，增加至八成，但維持桌子之間至少有 1.5 米距離，或設有有效隔板，酒吧不得超過8人同坐一桌。

措施放寬約友人消遣更方便 李生：大家唔會好避忌

到蘭桂芳消遣的李先生認為，政府放寬措施後更方便，「大家唔會好避忌」，可以多約朋友聚會。本港曾出現逾百人感染的酒吧群組，他提到，當時亦因此感到有壓力，不敢約朋友到酒吧，故現時政府決定放寛措施，認為相對安全。

目前酒吧及酒館內顧人數不可超過該處所範圍座數目的一半，同樣到蘭桂芳的陳先生亦表示，一般一星期會到酒吧一至兩次，但試過因為限聚令未能在常光顧的酒吧找到座位，被迫要「轉場」，認為措施放寬後，約朋友消遣更為方便。

蘭桂芳人流減 酒吧員工對放寬後生意額不算樂觀

有酒吧員工透露，限聚令實施以來對生意額的跌幅無法估計，但現時生意相對回升。雖然政府宣布放寬限聚令，加上明（7月1日）為公眾假期，但他對今晚生意額不算樂觀，認為現時每日蘭桂芳的人流亦差不多，相信生意「唔會特別好」。