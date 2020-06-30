屯門醫院再多一名七旬老翁感染退伍軍人病　與早前確診者同房

衞生防護中心上周五（26日）調查屯門醫院一名77歲有長期病患的老翁感染退伍軍人病，今日（30日）再確認多一宗相關個案，一名曾同住同一間外科病房、有長期病患的70歲老翁，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。 發言人表示，正聯同屯門醫院展開流行病學調查，找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。

先後有兩名同住屯門醫院外科病房老翁感染退伍軍人病。（資料圖片）

衞生防護中心確認多一宗相關個案，新增病人為一名70歲男子，他有長期病患，於6月9日因應健康狀況入住屯門醫院，並與6月26日公布的退伍軍人病的病人入住同一病房。病人於6月11日出現呼吸困難接受治療，情況一直穩定，已於昨日（29日）出院。他的痰液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

衞生署正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口，調查仍在進行中。

屯門醫院回覆指，該名70歲男病人日前已出院，院方今日安排他再度入院，現時情況穩定，曾與兩名病人同一時期入住此病房的住院病人會繼續接受醫學監察。院方指，已於有關病房的洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器、暫時停用有關洗手盤水龍頭，以及與衞生防護中心溝通後，對病房內的病人展開醫學監察。