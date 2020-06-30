Chickeeduck移走民主女神像　周小龍望國安法立法後仍留創作空間

童裝店Chickeeduck位於荃灣愉景新城商場的分店，於本月17日設置兩米高、手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像」， 商場早前去信要求移除雕像，指店舖的「展覽」不符合租約。 Chickeeduck行政總裁周小龍早於本月3日透過電郵續約，惟昨日（29日）收到業主電郵通知將不獲續租，需要在21日內搬走，他批評業主：「覺得有問題又唔肯見面傾，一直迴避，我覺得好荒謬。」 港區國安法實施在即，周小龍在今晚(30日)移走「民主女神像」，「因為之後唔知會發生咩事。」他仍希望國安法生效後仍能對創作及言論自由留有空間。被問到是否會參選今屆立法會選舉，周小龍表示，覺得泛民不需要「一個56歲嘅生意佬」參與地區直選，但會慎重考慮參選功能組別。

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周：食環署及消防員均表示「民主女神像」沒有違法

周小龍表示，早於6月3日已透過電郵與愉景新城業主續約，後來業主找傳媒公關公司，向他商量租約續期，條件包括必須移走民主女神像。6月26日，食環署及消防員到店舖視察過，均表示「民主女神像」沒有違法。至昨晚6時許，他收到業主電郵通知將不獲續租，並需要在21日內搬走。

他續稱，除了電郵及短訊以外，無人願意與他就事件會面商量，「覺得有問題又唔肯見面傾，一直迴避，我覺得好荒謬。」他認為事件屬於典型政治打壓，形容是「好可悲」。

周小龍冀「打壓埋K11 MUSEA分店」：個商場係死城

周小龍稱，他有申請政府的保就業計劃，但倘愉景新城店舖需要關閉，將需要需裁走4至5名員工，對此感到失望，「因為都希望做個好僱主。」他又說，他在新世界集團的店舖還有K11 MUSEA，是生意最差的分店。他表示，希望新世界集團可一併取消K11 MUSEA分店的合同，「既然業主都可以因為政治原因打壓唔續約，嗰個商場係死城，唔想再蝕得咁慘。」

會繼續擺放支持民主的宣傳品

《港區國安法》實施在即，他今日晚上會見記者後移走「民主女神像」，「因為之後唔知會發生咩事」。他表示，不認識國安法條文，但希望國安法能對創作及言論自由留有空間。他又指，除非條文訂明某些字眼違反國家安全，否則會繼續擺放支持民主的宣傳品。至於會否退出「黃色經濟圈」，周小龍表示沒有這方面的憂慮。

慎重考慮參選功能組別

被問到是否會參選今屆立法會選舉，周小龍表示，他跟民主派初選候選人會面過後，覺得泛民不需要「一個56歲嘅生意佬」參與地區直選。惟他坦言會慎重考慮參選功能組別，尤其是有人能自動當選的區域，「如果需要幫手都會出力。」

市民因民主女神像紛紛光顧

在Chickeeduck宣布愉景新城分店不獲續租後，多名市民今日（30日）到店舖購物並拍照留念，久久不願離去，相比旁邊的童裝店顯得門庭若市。育有兩名小童的張先生表示，對Chickeeduck不續租並不感到驚訝，指愉景新城為「親政府」的新世界公司發展有限公司。對於商場曾指民主女神像屬「展覽」，他反駁指雕像是裝飾，「我都唔明點解係展覽，政治打壓係咁啦。」

馬女士與兒子到Chickeeduck購買衣服，她憂慮港版國安法立法而不願上鏡，指：「 當然唔上鏡啦，國安法聽日立法，點知影完相聽日會發生咩事？」她對店舖未能續租感到可惜，指家長們會帶同小孩到愉景新城玩樂，認為民主女神像是其中的「教育途徑」。

她亦讚揚Chickeeduck的衣服質量高，以及價錢親民，指未放置民主女神像前已時常光顧。她同樣認為商場不續租是政治打壓，因此在店內的連儂牆寫上支持的字句。「頭先貼完連儂牆，叫周老闆加油，一定撐佢！」

此外，有攝影愛好者誤以為今日租約期滿，為該店最後一天營業，希望在民主女神像未搬移前拍下「遺照」。