港版國安法｜陳弘毅：中央定一國兩制底線　禁覆核限制法院管轄權

港版國安法昨晚（6月30日）刊憲，並即日生效。基本法委員會委員陳弘毅今日（1日）受訪時形容，國安法條文意味中央定出一國兩制的底線，列明哪些行為已逾越底線、不可接受需有刑罰。 條文提及不得司法覆核維護國家安全委員會作出的決定，陳弘毅指委員會原本沒有立法權，只涉及行政安排，未必有決定可受司法覆核，但似乎起草條文的人認為基於維護國家安全為由，需限制法院管轄權。

陳弘毅接受港台節目《千禧年代》時稱，國安法條文意味中央定出一國兩制的底線，列明哪些行為已逾越底線、不可接受需面臨刑罰。他又認為，基本法23條未完成立法屬缺失，一國的原則需以法律形式作出表述及保障。

某方面言論或受限 陳弘毅：絕大部份市民無興趣發表相關言論

法例生效之後，陳弘毅相信一般正常和平活動不受影響，只得暴力情況、提倡港獨、推翻內地政治制度等，某方面的言論或者受限，但陳認為，絕大部份市民不會有興趣發表相關言論，料日常生活不受影響。

顛覆國家政權罪一章，「嚴重干預、阻撓」政權機關履行職能屬違法，陳弘毅指需以武力或非法手段才屬犯罪，議員「拉布」並非違法，委員會按程序選主席亦不屬非法。至於分裂國家罪，他指條文列明需煽動他人作出條文第20條的行為，相信學術討論未必構成犯罪。

至於條文同樣規限海外公民，陳弘毅稱域外管轄權是多國均有的法例，如有非美國公民在美國以外的行為涉及美國國家安全，同樣有管轄權。

基本法委員會委員陳弘毅。（資料圖片 / 余俊亮攝）

中央將按國安法在港設立維護國家安全公署，惟公署人員「依據本法執行職務的行為，不受香港特別行政區管轄」，陳弘毅認為類似駐軍法的安排，有規定執行及非執行職務時的管轄權，若國安偷竊相信屬違犯香港法例，而若打傷人則可能有灰色地帶，不排除香港法院可「初步睇睇」。

國安法第56條列明，「本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會」，惟陳認為香港法院審案時，無可避免都要應用法律和解釋法律。

條文列出「香港特別行政區維護國家安全委員會作出的決定不受司法覆核」，陳弘毅指委員會原本沒有立法權，只涉及行政安排，未必有決定可受司法覆核，但似乎起草條文的人認為基於維護國家安全為由，需限制法院管轄權。