港版國安法｜銅鑼灣港鐵站D1及E出口關閉　九巴35條路線改道

《港區國安法》於昨日深夜（6月30日）正式生效，迎來今日（7月1日）香港回歸23周年。民陣原訂今午發起遊行，但遭警方發出反對遊行通知書及禁止集會通告書，上訴後亦被駁回，是回歸後首次被禁七一遊行。 縱然民陣表示無法發起遊行，但網上已有多人號召今日下午3時於維園起步遊行。港鐵、新巴、九巴及電車等，會因應港島區有大型活動，行駛有特別安排。 運輸署表示，因應香港島道路狀況，部份路段現暫時受阻或封閉，包括介乎馬師道至天后方向怡和街的一段軒尼詩道及介乎告士打道至謝斐道的一段波斯富街南行。 【16:42】因應港島區交通情況，九巴有35條路線需要改道行駛

港鐵、新巴、九巴及電車等，會因應港島區有大型活動，行駛有特別安排。（盧翊銘攝）

【16:42】九巴表示，因應港島區交通情況，有35條路線需要改道行駛，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務

改路期間，乘客請於以下車站乘車往九龍/新界.

銅鑼灣/灣仔區乘車安排

車站: 景隆街

往九龍東: 106, 116

往旺角/深水埗: 102, 112

車站:入境事務大樓

往沙田/大埔/上水: 182, 307, 673, 680, 681

往九龍東/將軍澳: 101,103,109, 111, 113, 115, 601, 603, 619, 690

往旺角/深水埗: 104

車站:灣仔碼頭

往元朗/屯門/荃灣/上水: 960, 961, 934, 936, 978

中環區乘車安排

車站: 怡和大廈, 大會堂

往沙田/大埔/上水: 182, 307, 673, 681

往九龍東/將軍澳: 101,103,109, 111, 113, 115, 603, 619, 690

往旺角/深水埗: 104

車站: 砵典乍街(環球大廈外)

往元朗/屯門/荃灣/上水: 960, 961, 934, 936, 978

路線改道詳情如下：

101,111改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 利景酒店 - 置地廣場/中環街市

加停: 伊利莎伯大廈, 舊灣仔警署, 分域街, 皇后像廣場, 砵甸乍街

往九龍方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 - 南洋酒店/中環街市

加停: 怡和大廈, 入境事務大樓

102,106,112,116改道行駛

往港島方向

改行渣華道並停沿路各站

停用巴士站: 告士打道維園/南洋酒店 - 港運城

往九龍方向

停用巴士站: 長康街-興發街

加停:景隆街

108改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 景隆街 - 聖保祿醫院

加停: 伊利莎伯大廈,永興街,中華游樂會

往九龍方向:

停用巴士站: 摩頓台 -堅拿道東

加停: 堅拿道西

103改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 百德新街 -美利道

加停: 伊利莎伯大廈, 舊灣仔警署, 盧押道

往九龍方向:

停用巴士站: 金鐘站 -興發街

加停: 怡和大廈, 入境事務大樓

109,113改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 跑馬地馬場 -中環街市

加停: 伊利莎伯大廈, 舊灣仔警署, 分域街, 皇后像廣場,砵甸乍街

往九龍方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 - 聖若瑟小學

加停: 怡和大廈 入境事務大樓

104,182改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 循道衛理大廈 -置地廣場/中環街市

加停: 皇后像廣場,砵甸乍街

往九龍方向

停用巴士站: 皇后像廣場 -軍器廠街/堅拿道西

加停: 怡和大廈,入境事務大樓

115改道行駛

往九龍方向

停用巴士站: 皇后像廣場 - 南洋酒店

加停: 怡和大廈,入境事務大樓

117改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 利舞臺廣場 - 體育道

107, 170, 171改道行駛

來回方向不停銅鑼灣各站

307改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 海富中心 -利源東街

加停: 砵典乍街

往新界方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 - 興發街

加停: 香港大會堂

601改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 清風街 - 金鐘(東)

加停: 清風街天橋, 百德新街, 舊灣仔警署 ,分域街, 皇后像廣場, 大會堂臨時總站

往新界方向:

停用巴士站: 金鐘(東) - 銀幕街

加停: 大會堂臨時總站 ,入境事務大樓, 永興街

603改道行駛

往九龍方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 - 興發街

加停: 香港大會堂, 入境事務大樓

619改道行駛

往九龍方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 - 銀幕街

加停: 香港大會堂, 入境事務大樓, 永興街

671改道行駛

往九龍方向:

停用巴士站: 立德里- 銀幕街

加停: 禮頓道,永興街

673改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 清風街 -海富中心

加停: 清風街 海富中心,百德新街,杜老誌道

往新界方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 - 興發街

加停: 香港大會堂 入境事務大樓

680改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 清風街 -金鐘(東)

加停: 清風街天橋,百德新街,舊灣仔警署, 分域街 ,皇后像廣場 ,大會堂臨時總站

往新界方向:

停用巴士站: 金鐘(東) - 銀幕街

加停: 大會堂臨時總站,入境事務大樓,永興街

681改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 循道衛理大廈 - 畢打街

加停: 皇后像廣場

往新界方向:

停用巴士站: 金鐘站 - 興發街

加停:入境事務大樓

690改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 海富中心

往新界方向:

停用巴士站: 皇后像廣場 -銀幕街

加停: 大會堂臨時總站,入境事務大樓 ,永興街

905改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 政府總部 -香港會議展覽中心

加停: 香港演藝學院

往九龍方向:

停用巴士站: 菲林明道 - 利源東街

加停: 砵典乍街

934, 936改道行駛

往九龍方向

停用巴士站: 菲林明道-匯豐總行 /棉花路總站 - 置地廣場

加停: 灣仔北,灣仔碼頭 ,中環廣場,瑞安中心,砵典乍街

960, 961改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 力寶中心 -菲林明道

加停: 香港演藝學院,入境事務大樓

往九龍方向:

停用巴士站: 菲林明道 - 利源東街

加停: 中環廣場, 瑞安中心, 砵典乍街

914, 948, 968改以灣仔北為終點站

往港島方向(914, 968)

停用巴士站: 力寶中心 - 銅鑼灣天后總站

加停: 香港演藝學院, 入境事務大樓,灣仔北臨時總站

往九龍方向:

停用巴士站: 銅鑼灣天后總站 - 匯豐總行/利源東街

加停: 灣仔北,灣仔碼頭 ,中環廣場,瑞安中心,砵典乍街

978改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 政府總部 - 香港會議展覽中心

加停: 香港演藝學院

往九龍方向:

停用巴士站: 菲林明道 - 利源東街

加停: 中環廣場 ,瑞安中心 ,砵典乍街



【15:00】運輸署表示，因應香港島道路狀況，以下公共運輸服務需要臨時調整，並會縮短行駛路線/改道行駛：

當中包括日間巴士路線

香港島路線：1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 8X, 10, 11, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 40, 40M, 42, 65, 72, 72A, 75, 76, 77, 90, 90B, 96, 97, 260, 592, 780, 789

過海路線：

102, 103, 106, 108, 109, 112, 116, 117, 170, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 968, 969

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11, E11, E11A

下列港島區小巴服務暫停：

4A, 4C, 5, 10, 69X

而其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客可依照在場外勤人員指示。

+ 2

【14:31】運輸署宣佈因應香港島道路狀況，下列的路段現暫時受阻/封閉：

香港島：

-介乎菲林明道至怡和街的一段軒尼詩道(來回方向)；及

-介乎告士打道至謝斐道的一段波斯富街(軒尼詩道方向)

【14:20】運輸署表示，因應香港島道路狀況，部份路段現暫時受阻或封閉，包括介乎馬師道至天后方向怡和街的一段軒尼詩道及介乎告士打道至謝斐道的一段波斯富街南行。

【13:54】九巴表示，因應銅鑼灣區最新交通情況，九巴途經該區的巴士路線班次或會受到影響，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。九巴又指，乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。

【13:45】運輸署宣佈，由於電車車務調動，除了由北角至筲箕灣之間的電車服務、西環至金鐘之間的電車服務及跑馬地西行線外，其餘服務暫停。運輸署表示，市民可留意電台或電視廣播的最新公共交通服務消息，考慮使用其他公共運輸服務。

【13:30】銅鑼灣有示威者一度走出軒尼詩道的馬路，佔據多條行車線，大量行駛中的汽車被逼停下。警方正在現場執法，指示人羣返回行人路，務求盡快恢復交通秩序。另外，由於現場人流非常擠湧，港鐵銅鑼灣站D1及E出口已暫時封閉。

【13:30】 運輸署宣佈，因車多關係，公主道海底隧道方向及西九龍公路港島方向的交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛並留意電台或電視廣播的最新交通情況。