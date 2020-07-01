港版國安法｜大律師公會葉巧琦：條文欠定義、駐港公署地位超然

港版國安法自昨晚（6月30日）起刊憲並生效，大律師公會副主席葉巧琦認為，法例列出就四宗罪行的條文非常寬鬆及廣泛，亦從未定義「何謂國家安全」，而香港法庭能否用基本法去詮釋亦不清晰。 條文列明駐港國安公署需守香港法例，惟執行職務時不受香港管轄，葉巧琦指若兩者法例有抵觸，基本上人員不受香港法律管制。她又直言，香港未試過有如此大權力的機構可行使拘捕、執法權，但不受港府管轄，具超然地位的同時，可染指港人的人身安全及自由，她認為各種擔憂並非過慮。

2020年6月30日晚上11點，《港區國安法》正式實施。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

葉巧琦今日（1日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，國安法的條文涵蓋範圍廣闊且寬鬆，連何謂「國家安全」亦缺乏定義。

她逐一列出，分裂國家罪下第20條列出，即使是否用武力與否亦可能入罪，條文廣泛；而顛覆國家政權罪亦同樣，「威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪」，涵蓋任何的非法手段，她反問，「黃店送食物飲品、算唔算資助？」 至於勾結外國勢力的一章，她認為香港屬國際城市，向來與外國有密切聯繫，擔心條例將限制正常交流。

本港法院解釋權未明

葉巧琦指出，國安法屬全國性法律，未知香港法庭是否能按《基本法》做詮釋，因第65條列明最終解釋權在人大常委會，一定不在香港的法庭。審理相關案件的法官需由特首指派，可以不需諮詢終審法院首席法官，她認為條文令人擔憂。

香港將設維護國家安全委員會，惟委員會所作的決定不受司法覆核。葉巧琦以竊聽為例，現行法例下執法機構倘要竊聽需向法庭申請，由法庭把關；但國安法下國安部門可經特首批准截取通訊，她直斥將此事交由零透明度的委員會，完全不能被挑戰。

駐港公署超然不受港管轄 染指人身安全自由

她又談及中央將按條文設立的駐港國安公署，第60條列明相關人員不受香港管轄，雖要非執行職務時遵守香港法律，但若兩個法律有抵觸，基本上人員不受香港法律管轄。她續指，香港從未試過有如此大權力的機構在港有執法、拘捕、搜查等權力，但同時不受香港管轄，形容是具超然地位的同時，與香港每樣事務有關，對個人人身安全自由均有影響。