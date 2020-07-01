港版國安法｜八大校董會：支持立法　籲在學術自由等優勢下作貢獻

全國人大常委會昨日（6月30日）通過港版國安法，港府並在深夜11時刊憲，宣布港版國安法在七月一日零時零分起在港實施。八大資助大學校董會主席今日（1日）發表聯合聲明，支持港區國安法的頒布與實施，並呼籲大學持份者繼續緊守崗位，在學術自由、文化多元、廣闊國際視野這些傳統優勢下，為香港及下一代作出貢獻。

八大資助大學校董會主席，包括香港城市大學校董會主席黃嘉純、香港浸會大學校董會主席陳鎮仁、嶺南大學校董會主席姚祖輝、香港中文大學校董會主席梁乃鵬、香港教育大學校董會主席馬時亨、香港理工大學校董會主席林大輝、香港科技大學校董會主席廖長城、香港大學校務委員會主席李國章今日發表聯合聲明支持港版國安法。

立法保障國家安全、香港繁榮穩定 籲持份者緊守崗位

聲明指，全球多個國家均有訂立保障國家安全的相關法例。他們支持港區國安法的頒布與實施。港區國安法的設立，除保障了國家安全，亦確保香港繁榮、穩定，「一國兩制」行穩致遠。我們期望，國安法的落實將可為長達一年的社會動盪畫上句號。聲明並呼籲大學各持份者繼續緊守崗位，在學術自由、文化多元、廣闊國際視野這些傳統優勢下，為香港及下一代作出貢獻。

2020年6月30日晚上11點，《港區國安法》正式實施。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

【聲明全文】

教資會資助大學的校董會主席就《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《港區國安法》）發表以下聲明：



全球多個國家均有訂立保障國家安全的相關法例。我們支持港區國安法的頒布與實施。港區國安法的設立，除保障了國家安全，亦確保香港繁榮、穩定，「一國兩制」行穩致遠。我們期望，國安法的落實將可為長達一年的社會動盪畫上句號。



我們呼籲大學各持份者繼續緊守崗位，在學術自由、文化多元、廣闊國際視野這些傳統優勢下，為香港及下一代作出貢獻。



香港城市大學校董會主席黃嘉純先生



香港浸會大學校董會主席陳鎮仁博士



嶺南大學校董會主席姚祖輝先生



香港中文大學校董會主席梁乃鵬博士



香港教育大學校董會主席馬時亨教授



香港理工大學校董會主席林大輝博士



香港科技大學校董會主席廖長城先生



香港大學校務委員會主席李國章教授



（按大學英文名稱字母序排列）