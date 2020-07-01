國安法｜警：逾70人被捕、2人涉違國安法　其中一女子展港獨標語

港版國安法通過翌日，有示威者響應網上號召在港島聚集，警方今日（1日）透露，下午近三時於銅鑼灣東角道發現一名女子展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語，涉嫌違反《港區國安法》被捕。連同她在內有另一男亦涉違反國安法，即暫有2人因違國安法捕，另截至下午四時警方在港島區共拘捕逾70人。 警方又指，在銅鑼灣有人堵路，灣仔則有「暴徒」以圍欄及垃圾桶堵路，並縱火焚燒，警方稱將會嚴正執法，採取拘捕行動。

每年一度的七一遊行今年首度接獲警方反對通知書，惟仍有人於港島灣仔、銅鑼灣一帶聚集。警方於社交網站發帖文稱，下午接近3時，於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示手寫的「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語。警方指，該名女子涉嫌違反《港區國安法》被捕，警方已檢取有關物品作證物。

警方又提醒，《港區國安法》已經生效，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為和相應的刑事責任，警方將會堅定執法，以保障香港市民的生命財產及依法享有的各項基本權利和自由。

截至下午四時，警方一共拘捕超過70人，當中二人涉嫌違反《港區國安法》。

灣仔有人縱火

警方發布另一帖文提及，下午約3時，銅鑼灣有人突然走出高士威道一帶的馬路，有人將垃圾、紙皮箱等雜物搬出路面，有汽車去路被阻擋。而在灣仔軒尼詩道亦有人羣走出馬路，佔據多條行車線；有人拆毀路邊的橫額丟在馬路上，有「暴徒」更以圍欄及垃圾桶堵路，並縱火焚燒，嚴重危害在場人士安全。

警方警告羣眾停止違法行為，警方會嚴正執法，採取拘捕行動。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼