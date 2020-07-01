港版國安法｜7.1美心餅店遭投擲汽油彈　天后星巴克爆玻璃外牆

《港區國安法》刊憲後的七一，大批市民在銅鑼灣、天后一帶聚集，反對港版國安法，美心集團旗下店舖包括美心和星巴克再遭破壞。 美心西餅位於銅鑼灣波斯富街的分店，先被人用石頭砸碎玻璃外牆，後再被示威者投擲汽油彈破壞，消防到來將火撲熄；之前安然渡過數次示威衝突的天后星巴克（STARBUCKS），今次難逃厄運，外牆玻璃牆被敲破，留下兩個大窿。 警方下午約6時在Facebook提及兩店被破壞一事，強調警方會對所有案件追查到底，將潛逃涉案人繩之於法，警告違法者不應心存僥倖。

七一大批市民上街，銅鑼灣、天后一帶自中午起，多次有人走出馬路，亦有不少人高叫口號。下午4時許，記者發現位於銅鑼灣波斯富街的美心西餅，鐵閘被打開了少許，鐵閘內的玻璃牆被打碎，玻璃碎片散落一地，從閘門空隙可見，店內地上鋪滿玻璃碎，但貨架上的貨物品仍然整齊排列，店內與平日沒大分別。

到晚上約7時15分，有人向美心西餅投擲疑似汽油彈，由於閘門已拉上，相信店內無受影響。該火種隨即被消防員撲熄。

天后星巴克再遭破壞

而位於天后英皇道的星巴克（STARBUCKS）亦遭破壞，店舖對著英皇道的三幅玻璃牆中，其中一幅被擊碎的玻璃牆上，有兩個如人頭般大的洞，有路過的人探頭觀看店內情況。該店今年元旦日遊行時，大門玻璃亦曾擊碎，當時更被縱火。

警方下午約6時在facebook提及事件，稱警方不會放過任何一宗案件，務必追查到底，警告違法者勿心存僥倖。

美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清，去年因發表「放棄年輕人」言論，令美心集團被標籤為「藍店」，網民多次呼籲市民罷食，而集團旗下店舖多次遭示威者破壞。

另外，位於銅鑼灣一間英皇鐘錶亦遭示威者破壞玻璃外牆，為一年來首見。