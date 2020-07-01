中環灣仔繞道2.5億元抽風系統上月底又故障　事隔3日始公布

造價2.5億元的中環灣仔繞道空氣淨化系統去年1月20日通車後不久，因風扇的螺絲和扇葉出現損壞及鬆脫於同年2月底起一度停用。事隔1年多，路政署今日（7月1日）再自爆相關的空氣淨化系統，有一台抽風風扇的扇葉組件出現損壞。 路政署已暫停局部空氣淨化系統運作並作調查，但強調根據空氣監測數據顯示，繞道內的空氣質素並無受到影響。翻查資料，空氣淨化系統的承建商為禮頓聯營，工程顧問為艾奕康。路政署稱，將聘請獨立專家徹查事件，並會就損失方面嚴肅追究。

繞道東通風大樓的空氣淨化系統已於2019年2月底起關閉。（資料圖片／李澤彤攝）

路政署今日指，今年6月28日晚上接獲中環灣仔統道及東區走廊連接路（繞道）的工程顧問公司通知，指繞道中通風大樓的空氣淨化系統，有一台抽風風扇的扇葉組件出現損壞。

路政署得悉事件後隨即展開調查，工程顧問公司於6月30日凌晨對三座通風大樓內其餘32台抽風風扇進行初步檢測，結果並沒有發現異常情況。路政署已責成工程顧問公司及承建商盡快調查事件的成因，全面檢查三座通風大樓的所有風扇，以進一步確保所有風扇均能正常運作。

中環及灣仔繞道東面排風口，以「搖曳風帆」為設計主題。（資料圖片）

路政署續指，對繞道內的抽風風扇再次發生異常損毁情況極度表示關注，將聘請獨立專家徹查整個抽風系統的設計、建造與監管系統，嚴肅跟進及調查事件的成因，並追究相關責任問題。倘日後調查確定事件的成因與責任，政府會就事件導致的損失向有關方面嚴肅追究。