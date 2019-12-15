【中環灣仔繞道】東廊一西行線將變花槽　區議員：綠化原因難取消

中環灣仔繞道北角段隧道及東區走廊連接路美化工程掀起爭議，有關注交通人士近日在facebook發文指，正進行的美化工程會將走廊的其中一條行車線改建成花槽，令西行行車線四變三，擔心此舉或令交通問題惡化。有區議員解釋，由路政署因須遵從綠化比例，無法取消花槽設計。

中環灣仔繞道今年初雖已通車，但北角段隧道及東區走廊連接路的隔音罩及美化工程仍在進行中。美化方案以「城中綠洲」為題，計劃綠化安裝於該處的隔音屏障、半密封式隔音罩，以及加設園景平台。工程的網站上亦提到，將於靠近住宅區的高架橋上加裝花槽，並種植各類灌木。不過，關注公共交通的專頁「東區交通」近日發文指，走廊往中環、灣仔方向繞道入口的四條行車線中，靠近住宅、被長期封閉的一條行車線，將被改建為花槽，故工程完成後時，行車線將由現時的四條縮減至三條，擔心此舉會令東區走廊的交通擠塞問題惡化。

中環灣仔繞道北角段隧道及東區走廊連接路的美化工程，會將走廊往中環、灣仔方向繞道入口的四條行車線中，靠近住宅、被長期封閉的一條行車線改建為花槽，掀起爭議。(運輸署影片截圖)

路政署工程網頁上的簡介中，只簡單指出會於高架橋上加裝花槽，但未見提及花槽將會建在本來的行車道上。然而，翻查文件，路政署於2012年9月向區議會報告工程進度時曾指，署方及工程團隊已分別與毗鄰東廊連接路多個屋苑進行了多場討論及簡報會，並舉辦了社區論壇，向居民介紹有關設計，又指參與的市民普遍對隔音設施的外觀及園境設計並無異議。

雖然署方在文件中提到，已就設計諮詢居民的意見，但仍有不少人不知道行車線將變花槽，「東區交通」專頁負責人之一的Dennis便是其中之一。「我們本來也不知道，只是每日乘車經過，見到有條行車線長期被圍封，又似有工程準備進行，上網找區議會文件才知道會改建為花槽。」他說，官方的工程網站上亦沒有明確指出加建花槽的位置本為行車線，故即使署方做過諮詢，但仍未清楚將設計轉達予居民亦不出奇。

路政署工程網頁上的簡介中，只簡單指出會於高架橋上加裝花槽，但未見提及花槽將會建在本來的行車道上。(路政署網頁截圖)

路政署解釋，在行車線上興建花槽的決定是因中環灣仔繞道開通後，東區走廊的車流會變少，故可縮減一條行車線。Dennis坦承繞道開通過後，車流確有減少，惟交通仍未到暢通的地步，繁忙時間仍出現擠塞情況，而近兩個月慢線被封閉，交通擠塞情況更為明顯，擔心興建花槽而令行車線「四變三」會令交通問題更見嚴重。

在美化工程設計方案出爐至今，鮮有人提起有關行車線改建為花槽的問題，直至今年7月始有議員於議會充此提出疑問，東區區議員郭偉強解釋是因誤解引起，現時的隔音罩支架只是臨時設施，待工程完成，隔音罩將覆蓋三條行車線，靠近住宅、改建成花槽的行車線將位於隔音罩外。問及誤解是否署方諮詢時解釋不足所致，郭偉強認為，始終大部分議員和居民皆不是工程界行內人，難以清楚了解所有工序：「當時大家只看着完工圖，只知到時路旁會有花槽，不知道工序，造成了大家的錯誤期望，以為行車線加闊了。」

郭偉強表示，因見東區走廊的交通在繁忙時間依然擠塞，認為將行車線改為花槽或會令附近區域的塞車問題更嚴重，故7月時曾向區議會提交文件，要求取消有關設計，留下四條行車線，惟建議因綠化比例的問題而無法推展。他指，署方推出工程方案時，已計算好應違守的綠化比例，而有關花槽為其中的綠化措施之一，若現時刪去花槽設計，便會違反當時城規會審批的圖則，完工日期亦會因而延後：「在此情況下，路政署方已沒有『走盞位』，這一刻只有跟計劃繼續做，才能交貨。」

郭偉強指已警告路政署，如東區走廊的車流上升、繁忙時間的交通擠塞問題變得嚴重，將要求署方將花槽拆毀。(資料圖片/歐嘉樂攝)

路政署職員出席會議時指，署方必須根據環境評估報告和相關法例，為中環及灣仔繞道在東區走廊進行綠化工程，而興建花槽為署方獲授權的工程之一，須依授權方案推展工程。署方又指，耐旱的灌木植物能抵禦帶有高鹽份的海風吹拂，適合於東廊的花槽上生長，加上其旁邊設有隔音屏障，相信植物被強風吹倒的機會較低。署方在會上亦坦言，花槽以混凝土固定，如日後需要，所需時間會較長。不過，郭偉強指已警告路政署，如東區走廊的車流上升、繁忙時間的交通擠塞問題變得嚴重，將要求署方將花槽拆毀，釋出行車線，以疏導交通。

綠化比例的問題令改建花槽一事看似無法解決，但「東區交通」的Dennis認為，美化方案中，東區走廊的一帶已有不少園境、綠化設施，質疑是否一定要將行車線改為花槽，才達綠化功效，而香港過往曾試過在行車線旁建花槽綠化，效果不算理想。他表示，會嘗試和來屆區議員溝通，希望可以阻止有關計劃，或令署方再改善設計。