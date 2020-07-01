七一遊行｜政府讉責有示威者違港區國安法　公然挑戰中央底線　

回歸23年，七一遊行首次被禁，港區國安法亦已生效。有大批人於今日（1日）下午到銅鑼灣集結和遊行。政府表示，對示威者罔顧警方發出的反對通知書，仍然進行非法集結及作出暴力行為，甚至傷害警員身體，予以嚴厲譴責。政府亦指，有人藏有和揮舞寫有「香港獨立」字句的旗幟和印刷品，叫喊「香港獨立」等口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，違反今日生效的《港區國安法》，公然挑戰中央政府和特區政府的底線。

政府表示，對今日有示威者罔顧警方發出的反對通知書，仍然在銅鑼灣和灣仔一帶進行非法集結及作出暴力行為，予以嚴厲譴責。（羅國輝攝）

政府表示，有群眾於今日中午在銅鑼灣、灣仔及天后一帶進行違法和暴力行為，指他們罔顧群組聚集，並會增加病毒擴散的風險；而示威者在港島集結叫囂、掘磚破壞路邊圍欄、縱火堵路及肆意破壞店鋪等行為，嚴重危害公共秩序和安全。

政府續指，有人藏有和揮舞寫有「香港獨立」字句的旗幟和印刷品，叫喊「香港獨立」等口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，違反今日生效的《港區國安法》，公然挑戰中央政府和特區政府的底線。

對於警方在制服一名疑犯時，被多名激進示威者包圍襲擊及企圖「搶犯」，導致被利器插傷。政府表示有網上媒體報道反指警員按倒示威者，而附近市民合力擊退警員，認為該說法為顛倒是非，為極不負責任的報道，並予以強烈譴責。

政府又指，警方一直保持克制容忍，但激進示威者故意傷害警務人員身體，如駕駛電單車，撞向附近執勤的警員，造成三名人員受傷。政府又高度讚揚警隊堅守崗位，依法辦事，表示全力支持警隊根據《港區國安法》及現行法律嚴正執法，以恢復社會秩序和安寧。

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