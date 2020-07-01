七一遊行｜警方港島驅散及拘捕行動　7名警員受傷

今日（1日）是回歸23周年紀念日，七一遊行首次被禁止，《港區國安法》則於前夕正式刊憲並即時生效。然而，今日仍有大批人士在港島一帶聚集，其間有人堵路、砌磚陣，警方使用水炮車、催淚彈、胡椒球槍等作出驅散。 截至晚上10時，警方拘捕約370人，當中10人涉違《港區國安法》，行動中，至少有7名警員受傷，包括1名防暴警被利器刺傷左臂，3名警員被電單車撞傷。警方批評，襲警暴力行徑令人髮指。

●1名東九龍總部警察機動部隊警員，於銅鑼灣高士威道制服1名示威者期間，遭1名男子以尖器刺傷左手臂。

警方表不，截至晚上10時，警方拘捕約370人，當中6男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌「非法集結」、「公眾地方行為不檢」、「瘋狂駕駛」和「管有攻擊性武器」等。據悉，行動中，有7名警員分別被尖刀襲擊，電單車撞傷，及作出拘捕時被搶犯遇襲等。警員傷勢包括手臂被刺傷，手指骨折，及頭部被硬物擊傷等，全部均已送院治理。

警方指，暴徒襲警的暴力行徑令人髮指，警方定必全力調查有關案件，將施襲的兇徒及逃犯緝拿，絕不手軟。

↓↓↓警員受傷情況↓↓↓

●1名東九龍總區機動部隊警員，於銅鑼灣高士威道制服1名示威者期間，遭1名男子以尖器刺傷左手臂。 ●3名西九龍總區防暴大隊警員，於灣仔柯布連道遭1輛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝撞，3警均稱心口痛，其中1警手指受傷，另1警右手拇指骨裂。 ●1名東九龍總區警長（沙展），在銅鑼灣堅拿道西拘捕疑人時，被其他示威者「搶犯」，遭硬物擊傷頭部。 ●1名灣仔總部警員，在銅鑼灣景隆街進行拘捕行動時，被其他示威者「搶犯」，以硬物擊傷其頭部。 ●1名港島衝鋒隊警員，在北角清理路障期間，遭示威者推撞受傷。