國安法｜恐怖活動破壞交通工具可囚終身　陳帆籲共同守護設施

《港區國安法》正式刊憲及生效，當中針對四大類罪行，其中恐怖活動罪列明破壞交通工具以脅迫當局以圖實現政治主張，最高刑罰將會判處終生監禁。 運輸及房屋局局長陳帆今日（2日）出席活動後見記者，被問及《港區國安法》實施後，會否減少交通工具被損毀。陳帆稱，觀察近日情況破壞情況確有減少，但強調交通工具是全港700萬人共同擁有，大家應守護相關設施。

運輸及房屋局局長陳帆今日（2日）出席活動後見記者表示，近日破壞交通工具情況有所減少，重申相關設施及環境是全港700萬人共同擁有，冀市民守護。（陳晶琦攝）

陳帆續指，香港是法治社會，絕大部分市民均守護公共設施，但未有正面回應《港區國安法》會否對破壞工具起一定阻嚇性，僅稱雖然市民對不同事件有不同取態，且近日破壞交通工具的確有減少，冀日後情況會進一步改善。

至於中環灣仔繞道中通風大樓的空氣淨化系統，有一台抽風風扇的扇葉組件出現損壞。陳帆則指，相關部門同事有就系統作出恆常檢查，且是次事件亦是在檢查過程發現問題。他稱，當局將調查成因及聘請獨立顧問徹查事件，將嚴肅跟進。

而港鐵東鐵線5月底測試新信號系統期間發生三宗事故，陳帆稱機電署會調查成因，有結果後會適時公布。