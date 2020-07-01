港版國安法｜警新武器胡椒球半自動手槍首亮相　超輕結構軍事可用

《港區國安法》生效後的首個七一，遊行首次被禁，但仍有大批人到銅鑼灣聚集及堵路。警方出動水炮車、催淚彈等清場。《香港01》拍攝到，銅鑼灣鵝頸橋底有警員制服示威者時，舉起一款罕見手槍戒備。 據資料，該款新武器為由美國PepperBall公司生產的TCP系列胡椒球半自動手槍，廠家資料顯示，用途包括執法及軍事，可製造安全距離，適用.68口徑子彈，達10至15焦耳，有兩個6發子彈彈匣，特色是超輕結構。 《香港01》正向警務處查詢。

兩個6發子彈彈匣

警新引入的胡椒球半自動手槍由美國PepperBall公司生產，廠家資料顯示，該款TCP系列胡椒球半自動手槍，用途包括執法及軍事，可製造安全距離，適用.68口徑子彈，達10至15焦耳，有兩個6發子彈彈匣，特色是超輕結構，為該廠家最體積最小巧的發射器，長20厘米、重量僅0.77公斤，能夠繫上皮帶。

胡椒球刺激感官失能力15分鐘

廠家資料指出，胡椒球刺激物主要影響人的感官，可使人立即失去能力15分鐘，包括可能頭痛、頭暈、流鼻水、皮膚灼痛、喘氣、阻礙呼吸、咳嗽、無法睜眼等，嚴重可致眼睛充血一小時，但無永久性傷害。

有軍事專家表示，該廠位於美國加州，他估計應是在美國國務院宣佈暫停對港執行優惠待遇規定同禁止武器輸港前運抵。

月前已傳出警隊從瑞士武器生產商Piexon，引入新一代胡椒彈手槍Piexon JPX6 Jet Protector，並正進行測試。警方當時未有否認，表示警方會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不宜公開，以免影響行動效能，並指引入不同裝備的目的，「是希望提升執法效率」。