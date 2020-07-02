國安法｜筲箕灣黃店文宣遭報警要清拆　涉「光復香港、自治」字眼

港版國安法實施的第二日，東區區議員徐子見今日（2日）透露，筲箕灣一間食肆因張貼文宣遭人報警投訴，警員上門指物品或涉違反國安法，要求該店於營業前清拆，徐子見稱文宣包含「光復香港」、「自治」等字眼。徐認為目前根本不知紅線，執法無準則，「普通市民都唔知點算」。 香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦透露，需清拆文宣的是黃店「壹碗壹碟」，他稱暫未收到其他黃店面臨同類投訴，又形容做法似文革式批鬥，日後只能「所有嘢在心中」，望市民繼續支持同路人。

筲箕灣黃店「壹碗壹碟」文宣遭報警要清拆，涉「光復香港、自治」字眼。（徐子見 Andy Chui Facebook專頁圖片）

徐子見表示，他在區議員的群組得悉有黃店被警員上門要求拆文宣，故到店了解。據知有人報警投訴，該店的文宣違反國安法，有三名警員隨後到場，向該店表示若店舖營業後仍展示該些文宣，則屬在公眾地方展示或違法物品，有可能會因涉嫌違反國安法被捕。徐子見透露，部份文宣含有「光復香港」、「自治」等字句，其後該店清拆文宣。

徐子見對目前情況感悲哀，形容社會在國安法下有文革的感覺，又指據悉有人身穿「Free Hong Kong」字句上衣被捕，社會根本不知紅線，執法無準則，但涉違國安法的刑罰以三年起跌，普通市民亦「唔知點算」。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華在社交網站透露，需清拆文宣的是黃店「壹碗壹碟」，他今日亦在場清拆。他表示，政府欲透過國安法製造白色恐怖，亦想以此瓦解「黃色經濟圈」。他指對商界而言，最重要的營商與表達意見自由均被徹底摧毀，他反問香港是否仍然是香港，又形容此情景似「文革式批鬥」。

林瑞華稱除上述店舖外，暫未有其他黃店接獲類似投訴，但業界曾就此商討，建議若有投訴可先清拆相關物品，以避過不必要的風險。他指日後只能「所有嘢在心中」，希望市民大眾會繼續支持同路人。