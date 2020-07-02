逃犯條例｜17歲男生涉雨傘插休班警罪脫　官指警員口供有誇大之嫌

休班警署警長去年7月在天水圍的行人隧道見到有人塗鴉聚集，其後雙方口角，17歲學生被指用雨傘刺中休班警胸口。學生否認普通襲擊罪受審，裁判官葉啟亮今（2日）於屯門裁判法院指，警署警長就受襲的時間供出不同版本，口供嚴重不一；而他指稱辯方影片是經過剪接，亦只為自圓其說。因其口供多處矛盾，並有誇大之嫌，法庭裁定被告罪名不成立。辯方批評警署警長有作假口供之嫌，望法庭轉介律政司跟進，葉官則回應交由警方考慮。

被告姓徐，17歲，是一名學生，他被控於去年7月31日在天秀輕鐵站襲擊休班警務人員X，裁判官宣告罪名不成立後，旁聽者隨即鼓掌。徐散庭後表示「唔知點形容（心情）」，並指X的證供「好無稽」。

官指警員供嚴重不一

辯方早前播放同案另一被告拍攝的影片，批評X不可信。裁判官今分析指，X供稱的時序前後不一，其書面供詞稱被告在市民介入前舉傘刺向他，庭上卻指對方是在市民介入後施襲，口供嚴重不一。法庭認為他沒有如實道出案情，更甚者，X庭上看完涉案錄影後，再說出第3個版本，而該時間與他早前畫出的受襲位置不符。

17歲姓徐男學生以影片為證，在屯門法院被裁定襲擊休班警罪不成立。(資料圖片)

指證人說法難以信服

X曾稱被告開傘並衝前3至4呎，他被刺中後遭另一人推撞。惟裁判官指出影片根本不見上述舉動，X的說法實令人難以信服。對於X指片中「伏」的一聲正是被告攻擊所致，裁判官認為該下可以是雨傘配件揮動的聲音，或者是電話收音的問題。而且，X雖聲稱感到痛楚，卻未有出現相稱的反應。

認為證人有誇大之嫌

法庭又留意到X繞圈及與他人說話時，視線多次離開被告，而非如他聲稱一直望住對方。裁判官形容他有誇大之嫌，不能信任。

辯方早前引錄影盤問時，X多次回應「不知道」、「不清楚」、「不同意」，最終指影片經過刪剪，但又未能說出不妥之處。裁判官稱，拍攝者的旁述聲音吻合背景聲，X質疑影片的真偽只為自圓其說。

上月最少4被告以影片辯護脫罪

上月不同裁判法院處理過約9宗涉及修例事件的襲警案中，最少有4宗案件的被告以現場拍攝片段作辯護，裁判官看後對警員證供存疑，最後判被告罪名不成立。此外，早前亦有女被告被指襲警，經現場影片所見，該警員是自己跌倒，最後該女被告獲撤控。

案件編號：TMCC2171/2019