逃犯條例｜涉襲警留學生被捕後滿臉傷　官指控方證供有矛盾裁罪脫

留英男學生去年8月一次示威活動後在黃大仙被捕，並被指在警車內用頭撞警員，被控襲警罪名。案件上周在觀塘法院審時，男生指他被捕後臉及頭有多處受傷。裁判官今（1日）就案件裁決指出，根據案發當晚的片段，被告被捕時明顯臉部並無傷勢，但在警署拍照及其醫療報告，不但滿臉傷痕且鼻骨骨折，作證警員卻無法解釋被告傷勢是如何造成，認為警員口供有矛盾，裁定被告罪名不成立。

被告譚皓宇被裁定襲警罪罪名不成立。（資料圖片）

被告譚皓宇，24歲，被控於去年8月4日在黃大仙警署外警方的車輛內，襲擊警員沈鴻源。沈聲稱被告在車上用頭撞他，令他頭部被撞傷，左手手指亦有扭傷。

裁判官沈供稱遭被告撞傷其左臉，但根據沈的醫療報告，沈稱左眼及無名指觸痛，惟經診斷後，其左手無名指並無扭傷。

被告上警車前面部無傷痕

然而當晚警方在現場拍到的片段顯示，被告當日登上警車前，其面部及身體並沒有傷痕，但他在警署拍攝的照片及他的醫療報告，卻發現被告臉部有明顯的傷痕，醫療報告更指被告的鼻骨骨折，頭部亦有多處擦傷及瘀傷。

雖然沈供稱被告被制服時反抗及不斷掙扎而造成有關傷勢，但裁判官認為被告傷勢似是撞到硬物而造成，但沈提及制服被告時，未有提及被告曾撞擊硬物，又認為若被告曾撞到硬物，負責制服被告的沈應該可感受得到。

證人口供與醫療報告有矛盾之處

裁判官認為控方無法解釋被告的傷勢是如何造成，而沈的證供又與相片及醫療報告有矛盾之處，認為沈非誠實可靠的證人，裁定被告的襲警罪名不成立。

案件編號：KTCC1504/2019