17歲男涉傘篤休班警案　辯方放片未見有施襲　事主疑片段經剪接

休班警署警長去年7月在天水圍的行人隧道見有人聚集，17歲學生被指曾用雨傘襲休班警，他否認普通襲擊罪，案件今（11日）在屯門裁判法院開審。休班警供稱當晚跑步經過，見有人塗污後尾隨，並見有多人聚集，期間被告用雨傘篤其胸口一下，雖然被告開傘遮擋，但他一直望住並認出被告。惟辯方播放影片指被告視線曾離開被告，亦不見有人揮傘或施襲。休班警則指「條片剪接過」，否認誣陷被告。

被告為17歲徐姓男學生，他否認於去年7月31日在天秀輕鐵站襲擊休班警務人員X。

X供稱，當晚9時許趁上班前跑步，在天秀路足球場的行人隧道見兩男塗鴉，便尾隨他們，並發現有約10人聚集。該兩名塗鴉男其後以身體推撞X，X呼喊救命，並向查問事件的途人指該些聚集的市民打人。途人幫忙阻擋，X報警，並因被數人逼近而後退。

X指被告曾揮動雨傘並認出其容貌

X形容，一名身穿啡衫的男子開傘遮擋，並用傘尖篤向X胸口。他以雙手格開，並後退。他在附近兜一圈折返，見被告及兩名塗鴉男子走到球場，再次跟著他們。後來有軍裝警員到場，截停3人。事件中X無說明其警察身份。X表示啡衣男子就是被告，現場只有一人持傘，雖然對方開傘遮擋，但曾經揮動雨傘30秒，故他可看到其容貌。

辯方指影片未見有人用傘篤X心口

辯方播放錄影片段，指出X曾經背向啡衣男，X稱：「唔清楚」。辯方質疑X聲稱襲擊是在途人介入之後發生，與其口供不符。X不同意，又懷疑影片經過剪接，辯方再指片中未見有人用傘篤X心口，X解釋是因鏡頭被雨傘阻擋。

辯方續指X口供作假，形容片中不見有人揮傘30秒，亦無人向他衝前，又指X不肯定在場只有一人身穿啡衣或者舉傘，又指他根本沒有受襲。X全盤否認。

片段中有人與X爭論，X亦舉手機向鏡頭，並說：「有片有真相。」另有人罵道：「男人老狗恰細路！威水啦！」X稱他當時有片拍，不知為何到警署時發現未有拍下，他否認有人刪去影片。辯方質疑X刪除對自己不利的錄影，X否認。

審訊明續。

案件編號：TMCC2171/2019